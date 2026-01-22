Acilen transfer beklenirken, iyi fikir... Galatasaray'a Malili merkez: Mamadou Sangare
Galatasaray, 2026 yazı için de çeşitli takviyeler planlıyor. Lens forması giyen Mamadou Sangare'nin sezon sonu transferi için pazarlıklar yapılacağı öğrenildi.
Galatasaray'da en çok tartışılan bölge orta saha... Bu konudaki operasyon devam ediyor. Ancak transfer hamleleri sadece devre arası için geçerli olmayacak. Cim-Bom, 2026 yazının planlamasını da yapıyor. Listeye Lens forması giyen Mamadou Sangare'nin de eklendiği öğrenildi. Fransız ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu bu sezon başında Rapid Wien'den transfer etmişti. 8 milyon euro bonservis bedeli ödediler.
1.81 boyundaki oyuncuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Mamadou Sangare bu sezon Ligue 1'de 16 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.262 dakika kalırken 1 gol ve 1 asist üretti. Genç futbolcuyu birçok Premier Lig ekibi de takip ediyor. Yani piyasası yüksek...
Mamadou Sangare'yi izleyen İngiliz takımları şöyle sıralanıyor: Chelsea West Ham United Tottenham Manchester United
Sarı-Kırmızılılar, Lens Kulübü'yle sezon sonunda geçerli olmak üzere bir anlaşma sağlamayı umuyor. Mamadou Sangare, Fransız ekibine transfer olmadan önce Rapid Wien'le hem lig hem kupa hem de Konferans Ligi eleme maçlarına çıktı.
