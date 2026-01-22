Acilen transfer beklenirken, iyi fikir... Galatasaray'a Malili merkez: Mamadou Sangare

Galatasaray'da en çok tartışılan bölge orta saha... Bu konudaki operasyon devam ediyor. Ancak transfer hamleleri sadece devre arası için geçerli olmayacak. Cim-Bom, 2026 yazının planlamasını da yapıyor. Listeye Lens forması giyen Mamadou Sangare'nin de eklendiği öğrenildi. Fransız ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu bu sezon başında Rapid Wien'den transfer etmişti. 8 milyon euro bonservis bedeli ödediler.