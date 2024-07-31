2024-07-31 09:15:43 Açılan arka kapağının kapatılması için duran kamyonet faciaya sebep oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde açılan arka kapağının kapatılması için duran kamyonete, arkasından gelen tur midibüsü çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, tur midibüsünde bulunan ve ağır yaralanan kadın rehber hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Gökhan Bircan'ın kullandığı 07 BIV 049 plakalı tur midibüsü, Sorgun Otogar Köprülü kavşağı üzerinde açılan arka tente kapağının kapatılması için yolun sağında duran Mehmet Savaş'ın kullandığı 07 LSH 20 plakalı kamyonete arkadan çarptı.