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Spor
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Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

2024-03-28 11:29:58
Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası sarı lacivertliler, olağanüstü kongre kararlı alırken ligden çekilmenin görüşüleceği açıklanmıştı. Fenerbahçe, ligden çekilmenin yanı sıra başka bir lige katılmayı da masaya yatırırken, kötü bir haber geldi. Kanarya'nın o ligde yer alamayacağı ifade edildi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

#2
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Tüm bu yaşananlar sonrası sarı lacivertliler, olağanüstü kongre kararlı alırken ligden çekilmenin görüşüleceği açıklanmıştı.

#3
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Hürriyet'e göre; Fenerbahçe, ligden çekilmenin yanı sıra başka bir lige katılmayı da masaya yatırırken, kötü bir haber geldi.

#4
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Kanarya'nın o ligde yer alamayacağı ifade edildi. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Süper Lig'de Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası İspanyol basınında sarı lacivertlilerin ligden çekilme düşüncesi ve başka ligde yarışma ihtimali değerlendirildi.

#6
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerken maçın ardından yaşanan olaylar dünya futboluna damga vurdu.

#7
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya inerken istenmeyen olaylar meydana geldi.

#8
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Olayların ardından Fenerbahçe'de olağanüstü kongre kararı alınırken sarı lacivertliler ligden çekilmeyi görüşme kararı aldı.

#9
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

2 Nisan'da yapılan olağanüstü kongreye büyük katılım beklenirken Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır" sözleriyle genel kurul üyelerine çağrı yaptı.

#10
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurulu'nda görüşülecek 3 madde:

#11
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Alt lige düşmek Futbol faaliyetlerine bir süre ara vermek Yurt dışından bir takım alıp başka ligde oynamak

#12
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Fenerbahçe'nin Belçika Jupiler Ligi, Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga'ya başvurmayı düşündüğü öne sürülürken İspanya'da gündem oldu.

#13
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, farklı liglere başvuru yapması gündemde olan Fenerbahçe'nin neden La Liga'da yer alamayacağını yazdı.

#14
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takımın ulusal ve yerel liglerde boy gösteremeyeceğini söyleyen Gonzalez, yasalara göre sadece Andorra kulüplerinin LaLiga'da yer alabileceğini iddia etti.

#15
Foto - Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!

La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıklamıştı.

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