2024-03-28 11:29:58 Açıklaması geldi! Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası sarı lacivertliler, olağanüstü kongre kararlı alırken ligden çekilmenin görüşüleceği açıklanmıştı. Fenerbahçe, ligden çekilmenin yanı sıra başka bir lige katılmayı da masaya yatırırken, kötü bir haber geldi. Kanarya'nın o ligde yer alamayacağı ifade edildi. İşte tüm detaylar...