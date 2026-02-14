Almanya resmen sallandı! Açıklama az önce geldi: Bayraktar TB3 SİHA vurdu
Almanya'daki NATO tatbikatında yer alan Bayraktar TB3 SİHA'larla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Almanya'daki Steadfast Dart 2026 NATO Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta, TCG Anadolu'dan havalanan TB-3 SİHA'lardan beklenen haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Almanya'daki NATO tatbikatına ilişkin paylaşımda bulundu.
Tatbikata katılan TB-3 SİHA’lar, TCG Anadolu’dan havalanarak Baltık Denizi’nde belirlenen hedefleri tam isabet vurdu.
Paylaşımda, "Şanlı ordumuz; kara, deniz ve hava unsurlarıyla katıldığı NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı’nda üstün imkân ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
