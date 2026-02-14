  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya resmen sallandı! Açıklama az önce geldi: Bayraktar TB3 SİHA vurdu 20 milyar varillik petrolle ilgili tarihi gelişme! 'Yarın' diyerek Türkiye'ye duyurdu Türkiye almak üzereydi! Eurofighter Typhoon'lar için düşmanı illallah ettirecek anlaşma yapıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alevi Bektaşi dedeleriyle buluştu Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler Melih Gökçek'ten şok ima: Yalansa beni mahkemeye ver, sen hangi Yargıtay üyesinin hanımını daire başkanı yapıyorsun? Türk F-16 savaş uçakları peş peşe havalanınca deliye döndüler: Jetlerin kontrolü kaybedildi, bu tez çöktü
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Almanya resmen sallandı! Açıklama az önce geldi: Bayraktar TB3 SİHA vurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanya resmen sallandı! Açıklama az önce geldi: Bayraktar TB3 SİHA vurdu

Almanya'daki NATO tatbikatında yer alan Bayraktar TB3 SİHA'larla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

1
#1
Foto - Almanya resmen sallandı! Açıklama az önce geldi: Bayraktar TB3 SİHA vurdu

Almanya'daki Steadfast Dart 2026 NATO Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta, TCG Anadolu'dan havalanan TB-3 SİHA'lardan beklenen haber geldi.

#2
Foto - Almanya resmen sallandı! Açıklama az önce geldi: Bayraktar TB3 SİHA vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Almanya'daki NATO tatbikatına ilişkin paylaşımda bulundu.

#3
Foto - Almanya resmen sallandı! Açıklama az önce geldi: Bayraktar TB3 SİHA vurdu

Tatbikata katılan TB-3 SİHA’lar, TCG Anadolu’dan havalanarak Baltık Denizi’nde belirlenen hedefleri tam isabet vurdu.

#4
Foto - Almanya resmen sallandı! Açıklama az önce geldi: Bayraktar TB3 SİHA vurdu

Paylaşımda, "Şanlı ordumuz; kara, deniz ve hava unsurlarıyla katıldığı NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı’nda üstün imkân ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf yıldız

Hey Maşaallah.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!
Gündem

Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!

İBB’nin açtığı Kent Lokantalarını ‘asrın hizmeti’ olarak yere göğe sığdıramayan CHP’liler ve fonlu medyası, Ak Partili belediyenin açtığı Se..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler

Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, CHP'nin kürsü işgali sırasında neler yaşandığını anl..
Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı
Gündem

Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı

BMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD’deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, milli gururumuz KAAN’ın motor üretimine dair ..
Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest
Gündem

Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest

TRT programında ödül alan eski Microsoft mühendisi Ibtihal Abousaad, İsrail’le işbirliğine karşı yaptığı protesto nedeniyle işten çıkarıldığ..
Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz
Gündem

Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz

Afyonkarahisar'da söyleşiye katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana k..
Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…
Ekonomi

Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…

Sayıları 17 milyona yaklaşan emekliler hükümetin üzerinde çalıştığı yeni emeklilik sisteminin ayrıntılarını beklerken, EYT’yi az farkla kaçı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23