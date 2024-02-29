Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Türkiye’de ve Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Aşevlerinden barınma evlerine, evde hasta ve yaşlı bakımından sünnet şölenlerine, ihtiyaç sahiplerine ekonomik destek sunan Kart16 uygulamasına kadar çok geniş bir yelpazede sosyal hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da ihtiyaç sahiplerine nefes, esnafa da can suyu olmaya devam edecek. Geçmiş senelerde pandemiden etkilenen küçük esnafı ayakta tutabilmek için mahalle bakkallarıyla başlatılan projeye, hazır giyimciler, ayakkabıcılar ve kırtasiyeciler de eklenmişti. Daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilerin dahil edildiği proje, 2024’te de kartopu misali büyüyerek devam ediyor.