  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Üç Batı ülkesinin İstanbul için yaptırdığı seçim anketinin sonucu elime ulaştı' dedi! Kazanacak ismi açıkladı

Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Binlerce SİHA havalanmak için emir bekliyor! Saatler sonra ortalık maalesef kan gölüne dönebilir

Bitcoin çılgınlığı! 60 bini geçince Coinbase'de kriz çıktı

133 yıllık dev şirket bir anda kapandı! İflası duyan 'Neler oluyor böyle?' diye birbirine sormaya başladı

Katarlılar Türkiye'deki o projeyi almak üzereydi! Türk şirketinden kafa karıştıran teklif geldi, ihale durdu

X beklenen özelliğe kavuşuyor

Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

Anı olması için bir otomobil ürettiler

Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması
Ekonomi
11
Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

2024-02-29 00:49:50
Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son dönemde seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı tartışılan emeklilerle ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında devreye alacağı gıda, giyim, kırtasiye sosyal destek paketleriyle ihtiyaç sahiplerine nefes, esnafa ise can suyu olmaya devam ediyor. Bursa’da gıda, giyim, kırtasiye sosyal destek çekleri ile ilgili tanıtım toplantısı ve protokol imza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Türkiye’de ve Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Aşevlerinden barınma evlerine, evde hasta ve yaşlı bakımından sünnet şölenlerine, ihtiyaç sahiplerine ekonomik destek sunan Kart16 uygulamasına kadar çok geniş bir yelpazede sosyal hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da ihtiyaç sahiplerine nefes, esnafa da can suyu olmaya devam edecek. Geçmiş senelerde pandemiden etkilenen küçük esnafı ayakta tutabilmek için mahalle bakkallarıyla başlatılan projeye, hazır giyimciler, ayakkabıcılar ve kırtasiyeciler de eklenmişti. Daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilerin dahil edildiği proje, 2024’te de kartopu misali büyüyerek devam ediyor.

#3
Foto - Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın birçok çalışmasına yakından tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

#4
Foto - Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Yapılan protokolün Bursalılara hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bakan Işıkhan, kadim devlet geleneğinin temel taşlarından olan sosyal devlet anlayışını hiçbir zaman terk etmediklerini dile getirdi.

#5
Foto - Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere müjdeyi Bursa'dan vererek yeni desteklerin geleceğini ve hükümet olarak her zaman onların yanında olacaklarını duyurdu.

#6
Foto - Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Bursa’nın Anadolu kültür kodlarının, kadirşinaslığın, hoşgörünün de şehri olduğunu belirten Işıkhan, “Devlet geleneğimizin en ince ayrıntısına kadar yaşatıldığını ve ayakta tutulduğunu Bursa’da gördük.

#7
Foto - Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Bizler de insanlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a bilhassa emekliler açısından yürüttüğü çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum.

#8
Foto - Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Bizler de kurum olarak emeklilerimiz için çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Bir defaya mahsus bütün emeklilerimize 5 bin lira ikramiye ödeneğimizi yaptık.

#9
Foto - Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Emekli aylıklarında artış oranını bütün emeklilerimiz için yüzde 49,25 olarak belirledik. 2024 yılını ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan ettik. Emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

#10
Foto - Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin emeklilerimiz için açıkladığı çalışmanın Bakanlık olarak sonuna kadar yanındayız. Protokolde emeği geçen Başkanımız Alinur Aktaş başta olmak üzere tüm kurumlarını kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Alman firkateyni 2 füze attı: 'yanlışlıkla’ vuruldu! Skandal roket saldırısı! Ortalık yine karıştı
Dünya

Alman firkateyni 2 füze attı: 'yanlışlıkla’ vuruldu! Skandal roket saldırısı! Ortalık yine karıştı

Alman Donanması’na ait skandal bir olay yaşandı: Hessen Firkateyni, Kızıldeniz’de ABD Ordusu’na ait MQ-9 Reaper SİHA’ya ‘yanlışlıkla’ 2 adet..
BAE, Türkiye’den talep etti: Tek bir malzeme değil ‘pişirme ekipmanları’ istiyorlar! Türkiye çıtayı yükseltti
Ekonomi

BAE, Türkiye’den talep etti: Tek bir malzeme değil ‘pişirme ekipmanları’ istiyorlar! Türkiye çıtayı yükseltti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilanı bırakan bir firma, Türkiye’den pişirme ekipmanları satın alacak. Öte yandan Dubai ve Kuzey Emirlikler ..
Flaş karar: Gram altına yasak geldi!
Ekonomi

Flaş karar: Gram altına yasak geldi!

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bomba bir iddia gündeme geldi. Milyonları yakınd..
Ünlü ekonomist tarih verdi: Dolar kuru ve Gram altın için şaşırtan sözler: çok güçlü treni kaçırmamak lazım
Ekonomi

Ünlü ekonomist tarih verdi: Dolar kuru ve Gram altın için şaşırtan sözler: çok güçlü treni kaçırmamak lazım

Ekonomist Filiz Eryılmaz son olarak piyasadaki hareketliliği değerlendirerek dolar kuru ve altın fiyatlarında ne gibi değişiklikler yaşanaca..
Savunma sanayi şirketinin yeni adresini duyurdular! Teknoloji şirketi helikopter ile ünlenmişti: sahibi o
Teknoloji

Savunma sanayi şirketinin yeni adresini duyurdular! Teknoloji şirketi helikopter ile ünlenmişti: sahibi o

Pasifik Teknoloji Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin ile adını duyuran Titra Teknoloji’nin yüzde 51’lik kısmını satın aldı..
Kılıçdaroğlu yine formunda! '1 Nisan, Nisan ayının birinci günü'
Siyaset

Kılıçdaroğlu yine formunda! '1 Nisan, Nisan ayının birinci günü'

Ekrem İmamoğlu'nun kazan kaldırmasının ardından genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, “1 Nisan sizin için ne i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23