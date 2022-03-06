Açık ara fark attı! İstanbul yine şampiyon oldu

Değer bazında ihracat artışında İstanbul'u, 526 milyon 822 bin dolarla Kocaeli, 505 milyon 237 bin dolarla İzmir, 270 milyon 404 bin dolarla Ankara ve 259 milyon 45 bin dolarla Hatay takip etti. İSTANBUL'A EN FAZLA İHRACATI SANAYİ ŞİRKETLERİ YAPTI İstanbul'da bu yılın ilk 2 ayında en fazla ihracatı sanayi şirketleri yaptı. Kentte en fazla dış satımı 2 milyar 379 milyon 823 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon şirketleri gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 303 milyon 164 bin dolar, çelik sektörü 1 milyar 673 milyon 310 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 316 milyon 526 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 142 milyon 787 bin dolarlık ihracata imza attı.