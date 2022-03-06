Açık ara fark attı! İstanbul yine şampiyon oldu

İstanbullu şirketlerin ihracatı, Ocak-Şubat 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre 24 sektörde arttı, 3 sektörde ise geriledi. Dış satımda en fazla ihracat artışı yüzde 132,1 ile savunma ve havacılık sanayi sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 122,5 ile gemi yat ve hizmetleri, yüzde 61,7 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 54,5 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 50,3 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi. Kentte faaliyet gösteren savunma ve havacılık sanayi şirketleri 398 milyon 592 bin dolar, gemi yat ve hizmetleri şirketleri 75 milyon 442 bin dolar, meyve sebze mamulleri şirketleri 98 milyon 907 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe faaliyet gösteren şirketler de 105 milyon 444 bin dolar tutarında dış satım yaptı.