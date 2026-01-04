Siyonist İsrail'e karşı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı!

Gıyabi cenaze namazı sonrasında katılımcılara hitap eden Suheyl Hindi, "Uğradıkları zulme rağmen sabredip direnişi sürdüren erler şehadeti en çok hak edenlerdir. Cihadı terk edenlerse zilleri kabul etmiş demektir. İzzetin sembolü olan Gazze'den, mübarek Mescid-i Aksa'dan İstanbul'a selam getirdik. Gazzemiz yeryüzündeki en büyük zorbalıkları yaşamasına rağmen direniyor. Gazze'de öyle yiğit erler var ki tüm imkânsızlıklara rağmen düşmana korku salmaya devam ediyorlar. Bu mücahitlerin şehit önderi Ebu Ubeyde’nin sadece sesiyle düşmanı dehşete düşürmüştür. Allah Resûlü'nün hayatını kendisine örnek alan mücahitler direnişleriyle yarınları inşa ediyorlar. Yarınlar Ebu Ubeyde gibi direniş erlerinin kanlarıyla yükselecektir. Cibaliye kampında fakir bir ailenin çocuğu olarak Kur'an-ı Kerim meclislerinde yetişen şehit Ebu Ubeyde’ye İstanbul'dan selam yolluyoruz. Allah ondan razı olsun, mekânı cennet olsun. Biz bir şehidi toprağa veriyoruz ama intikam duygumuzu asla toprağa vermeyeceğiz." dedi. Ebu Ubeyde'nin şehadetinin direnişe güç kattığını vurgulayan Özgür Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, "Şehadet haberi HAMAS tarafından ilan edilen Ebu Ubeyde için bir araya geldik. Rabbimiz Ebu Ubeyde'nin şehit olduğu İslam davası yolundan bizleri de nasiplendirsin. Ateşkes soykırımın büyük oranda önüne geçti ama ateşkesten sonra Gazze gündemlerimizden düştü. Ateşkesten sonra işgal sona ermedi. Siyonistler vahşet politikalarını farklı veçheleriyle sürdürüyorlar. Bu sebeple Gazze'yi gündem etmeli infak, eylem ve dualarımızla Gazze'deki vahşete ve direnişe dikkatleri çekmeliyiz. Aksa Tufanı'ndan sonraki tüm gelişmeler bizim için Gazze ile ilişkilidir." diye konuştu. ABD'nin Venezuela'ya yönelik tutumuna dair de konuşan Kaya, "Siyonist çetenin aleyhine tutum içerisinde bulunan yönetime yönelik emperyalist politikaları telin ediyoruz. Maduro'dan önce yargılanması gereken Trump ve Netanyahu'dur. Bu vesileyle bir başka konuya dikkat çekmek istiyoruz. Özbek, Türkistanlı kardeşlerimizin her yıl başında haklarında hiçbir delil bulunmamasına rağmen sapkın IŞİD ile ilişkilendirilerek mahkûm edilmesi zulümdür, haksızlıktır. Muhacirler Allah'ın emanetidir. Raşid Dostum isimli katilin Türkiye'de misafir edilmesi de kabul edilmesi mümkün olmayan bir rezalettir. Türkiye'nin Raşid Dostum isimli caniyi Afganistan'a teslim etmesi gerekmektedir. IŞİD'e operasyon düzenlemek anlaşılabilir ancak IŞİD'in tekfir ettiği insanları delilsiz suçlamalarla gözaltına almak hukuk dışıdır. Bu adaletsizliklere hemen son verin. Tesettürlü hanım kardeşlerimize yönelik kelepçeli tutuklama görüntüleri İçişleri Bakanlığı, MİT ve Emniyet Teşkilatının ayıbıdır. Hukuki süreçler delillerle yürütülür. Platformumuzun bileşeni Ümmetin Sesi Derneği'nin Karamürsel Şubesi'ne yönelik gerçekleştirilen hukuk dışı operasyonu da bu vesileyle kınıyoruz." şeklinde konuştu.