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Acemi kasaplar yine soluğu hastanede aldı

2021-07-20 11:53:07
Acemi kasaplar yine soluğu hastanede aldı

Kurban Bayramın ilk saatlerinde vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayan kasap ve vatandaşlar soluğu hastanede aldı.

#1
Foto - Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, namaz sonrası kurbanlarını kesmeye başladı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, namaz sonrası kurbanlarını kesmeye başladı.

#2
Foto - . Eskişehir’de önceki kurban bayramlarında olduğu gibi bu bayram da acemi kasaplar kesim işlemleri sırasında vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayarak soluğu en yakın hastanede aldı.

. Eskişehir’de önceki kurban bayramlarında olduğu gibi bu bayram da acemi kasaplar kesim işlemleri sırasında vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayarak soluğu en yakın hastanede aldı.

#3
Foto - Genellikle el ve kol bölgesini kestirdiği gözlenen acemi kasaplar, tedavilerinin ardından sargılı bir biçimde evlerinin yolunu tuttu.

Genellikle el ve kol bölgesini kestirdiği gözlenen acemi kasaplar, tedavilerinin ardından sargılı bir biçimde evlerinin yolunu tuttu.

#4
Foto - Öte yandan şehrin çeşitli hastanelerinde sabahtan öğle saatlerine kadar acemi kasaplardan dolayı zaman zaman yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan şehrin çeşitli hastanelerinde sabahtan öğle saatlerine kadar acemi kasaplardan dolayı zaman zaman yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

#5
Foto -

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