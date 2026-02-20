ABD’ye resti çektiler, rotayı doğrudan Türkiye’ye çevirdiler! İşte Türkiye’nin gökyüzündeki kralı KAAN için sıraya giren ülkelerin tam listesi

Kaan’ın uçan ilk prototipi çok büyük ilgi çekti. Savunma sanayisi alımlarında Amerika’dan bağımsızlaşmak isteyen pek çok ülke bir anda Kaan’a ilgi göstermeye başladı. Bu ülkeler içinde ilk sıraya Endonezya yükseldi. Endonezya ile geçen yıl 48 Kaan savaş uçağının satışını öngören bir anlaşma imzalandı bile. Türkiye, aslında İHA ve SİHA teknolojisinde de böyle, Kaan’ı satarken ABD’nin satış yaptığı ülkelere uyguladığı şartların pek çoğunu uygulamıyor. Bu şartlar arasında gerekirse uçakları uçamaz hale getirecek “kill switch”ten başlayarak pek çok kısıtlaması var ABD’nin. Çünkü ABD silah satışlarını kendi dış politikasının bir aracı olarak kullanıyor. Türkiye ise böyle yapmıyor, silah sattığı ülkelere egemenlik kısıtlamaları uygulamıyor.