ABD’ye resti çektiler, rotayı doğrudan Türkiye’ye çevirdiler! İşte Türkiye’nin gökyüzündeki kralı KAAN için sıraya giren ülkelerin tam listesi
Türkiye'nin beşinci nesil yerli savaş uçağı KAAN, F-35 programından dışlanma krizini küresel bir fırsata dönüştürerek dünya devlerinin radarına girdi. Endonezya ve Körfez ülkelerinin ardından şimdi de Kanada'nın, ABD ile yaşadığı gerilimler ve F-35 maliyetleri nedeniyle rotasını Türk uçağına çevirdiği iddia ediliyor. Batı dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, KAAN'ın 2030'lu yıllarda Avrupa semalarında da boy göstermesinin önünü açabilir.