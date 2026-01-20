ABD'ye güvenmiyorlar! Tükiye'den iki tane savaş gemisi alacaklar
ABD ile dev savunma anlaşmalarına imza atan Katar yönünü Türkiye'ye çevirmeyi sürdürüyor. Ankara'dan iki tane savaş gemisi satın alacaklar.
TAİS ile Katarlı Barzan Holding arasında İSTİF sınıfı iki fırkateyn inşası için MoU imzalandı. Katar’da devam eden DIMDEX 2026 Fuarı’ndan önemli bir sözleşme haberi geldi.
Anadolu, Sedef ve Sefine tersanelerinin ortak girişimi olan TAİS ile Katarlı Barzan Holding arasında İSTİF sınıfı iki adet fırkateyn inşa edilmesi için bir MoU imzalandı.
MoU, esas anlaşmadan önce imzalanan çerçeve anlaşma olarak tanımlanıyor.
Törende Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan Al-Than ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu. Kaynak: mildefin
