Abdullah Gül’den flaş açıklama! Son bir şans istedi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Adadaki mevcut durumun sürdürülemez olduğunu düşündüğünü belirten Abdullah Gül, "Benim kişisel görüşüm, Kıbrıs sorununa adadaki gerçeklere dayalı olarak adil, kalıcı, sürdürülebilir ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüme varılması hedefiyle bir anlaşmaya arabuluculuk yapması için BM'ye sınırlı bir süre sunarak son bir şans verilebileceği yönünde" dedi. Gül, bu senaryoda da kalıcı bir çözüme ulaşılamazsa iki tarafın da bir adada bir arada yaşayabilmesini sağlayacak bir çözüm için müzakere yöntemleri belirlemesi gerekeceğini; bu süreçte de birbirlerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statülerini de dikkate almaları gerekeceğini ifade etti. Kıbrıs sorununun çözümünüm enerji tedariğinden bölgesel güvenliğe, NATO-AB işbirliğinden sorunlu pek çok konunun çözümüne katkı sağlayacağı, Akdeniz'e refah getireceği yönünde görüş sunan Gül, maksimalist yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.