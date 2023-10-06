2023-10-06 14:02:20 Abdullah Gül’den flaş açıklama! Son bir şans istedi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs'ta 50 yıldır süregelen statükonun sonsuza kadar devam edemeyeceğini ve adada çözüm için Birleşmiş Milletler'in arabuluculuk yapacağı bir anlaşmaya son bir şans verilmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan'ın önde gelen yayınlarından Kathimerini'ye konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs sorununun Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin daha da gelişmesinin ve "Doğu Akdeniz'in gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının" önünde bir engel olduğunu ifade etti. 2004'te adada federatif yapıda bağımsız bir tek devlet kurulmasını öngören Annan Planı'nın reddedilmesini tepilmiş bir fırsat olarak nitelendiren Gül, "Eğer ada bir bütün olarak Avrupa Birliği'ne katılsaydı böyle bir sorun olmayacaktı" dedi.