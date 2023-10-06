  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gözünüze girdi mi şimdi lan! Berat Albayrak detayı dumura uğrattı

ABD basınından ilginç iddia: AK Parti Selçuk Bayraktar'ı oradan aday gösterecek

Miras bölecek kardeşler dikkat! Tapuda o şart tamamen kalktı

AK Parti'nin İstanbul adayı tam bomba! İstanbul'da iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı! Hande Fırat flaş gelişmeyi duyurdu

Biçerdöverin üzerindeki genç çifti o halde görenler şaştı kaldı! Gözlerini ovuşturup tekrar baktılar, vallahi pes...

Abdullah Gül’den flaş açıklama! Son bir şans istedi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Tarladan sofraya fındık mesaisi

Katılımcı sayısı tam bomba! CHP adayının toplantısında izdiham!

Savaşın gölgesinde yenilikçi tarım! Ukrayna’da bomba sığınağında bakın ne yetiştirdiler

Tüpraş Stadındaki rezillik sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama: "Organize bir olaydı"
Siyaset
4
Abdullah Gül’den flaş açıklama! Son bir şans istedi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

2023-10-06 14:02:20
Abdullah Gül’den flaş açıklama! Son bir şans istedi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs'ta 50 yıldır süregelen statükonun sonsuza kadar devam edemeyeceğini ve adada çözüm için Birleşmiş Milletler'in arabuluculuk yapacağı bir anlaşmaya son bir şans verilmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan'ın önde gelen yayınlarından Kathimerini'ye konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs sorununun Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin daha da gelişmesinin ve "Doğu Akdeniz'in gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının" önünde bir engel olduğunu ifade etti.  2004'te adada federatif yapıda bağımsız bir tek devlet kurulmasını öngören Annan Planı'nın reddedilmesini tepilmiş bir fırsat olarak nitelendiren Gül, "Eğer ada bir bütün olarak Avrupa Birliği'ne katılsaydı böyle bir sorun olmayacaktı" dedi. 

#1
Foto - Abdullah Gül’den flaş açıklama! Son bir şans istedi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Adadaki mevcut durumun sürdürülemez olduğunu düşündüğünü belirten Abdullah Gül, "Benim kişisel görüşüm, Kıbrıs sorununa adadaki gerçeklere dayalı olarak adil, kalıcı, sürdürülebilir ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüme varılması hedefiyle bir anlaşmaya arabuluculuk yapması için BM'ye sınırlı bir süre sunarak son bir şans verilebileceği yönünde" dedi.  Gül, bu senaryoda da kalıcı bir çözüme ulaşılamazsa iki tarafın da bir adada bir arada yaşayabilmesini sağlayacak bir çözüm için müzakere yöntemleri belirlemesi gerekeceğini; bu süreçte de birbirlerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statülerini de dikkate almaları gerekeceğini ifade etti.  Kıbrıs sorununun çözümünüm enerji tedariğinden bölgesel güvenliğe, NATO-AB işbirliğinden sorunlu pek çok konunun çözümüne katkı sağlayacağı, Akdeniz'e refah getireceği yönünde görüş sunan Gül, maksimalist yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. 

#2
Foto - Abdullah Gül’den flaş açıklama! Son bir şans istedi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Türkiye'nin AB üyesi olamasa bile Maastricht ve Kopenhag Kriterleri'nin gerekliliklerini yerine getirmesinin önemli olduğunu belirten Gül, "Bu kriterler herhangi bir ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak daha dirençli hale getirir" dedi. Gül, "Günün sonunda Türkiye'nin AB üyeliği iki tarafın da vereceği siyasi karara bağlı. O yüzden o dönemi şartlarına göre pozitif olarak da negatif olarak da sonuçlanabilir. Ancak bu standartlara ulaşmak bizim için faydalı olacaktır" dedi.

#3
Foto - Abdullah Gül’den flaş açıklama! Son bir şans istedi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin beklendiği gibi gitmemesinde iki tarafın da sorumluluğu olduğunu ifade eden Gül, şunları söyledi:  "Son yıllarda Türkiye'nin iç zorluklar ve başarısız darbe girişimiyle zor zamanlar geçirdiğini kabul etmeliyiz. Bu gelişmelerin gerekli kriterleri karşılama yolunda elimizi kolumuzu bağladığı açık. Şimdi Türkiye'de hükümet AB ile pozitif gündemi ilerletmeye ve üyelik sürecini canlandırmaya istekli. Bu yaklaşımın AB tarafından görülmesi ve desteklenmesini destekliyorum. Tango yapmak için iki taraf gerektiğini unutmadan iki tarafın da paylaştıkları ortak olumlu gündemi gerçek bir stratejik vizyon ile sürdürmeleri gerekiyor. Böyle bir sonuç, Türk-Yunan ilişkilerini de geliştirmek için uygun bir ortam sağlar" dedi.

Sakarya'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polisler ellerinden zor aldı...
Gündem

Sakarya'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polisler ellerinden zor aldı...

Sakarya’nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşların çevresini sardığı ve polis ek..
Irak Türkiye sınırı için harekete geçti
Gündem

Irak Türkiye sınırı için harekete geçti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye ile bir güvenlik anlaşmasının düzenlenmesi için Irak D..
Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu
Medya

Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu

Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre adım attığını kamuoyu ile resmen paylaştı.
BAE'liler çıldırdı! Türk devini satın alıyor, eğer satış gerçekleşirse ülkede yer yerinden oynayabilir

BAE'liler çıldırdı! Türk devini satın alıyor, eğer satış gerçekleşirse ülkede yer yerinden oynayabilir
Türkiye'den BAE'deki otobüs bakım ihalesine flaş teklif: Şirket satın almak harekete geçti! İlgili açıklama
Ekonomi

Türkiye'den BAE'deki otobüs bakım ihalesine flaş teklif: Şirket satın almak harekete geçti! İlgili açıklama

Otokar Otomotiv Sanayi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tamı tamına 400 adet 12 metre dizel tip otobüs alımı ile ilgili araçların 10 yıllık ..
Murat Ülker Külliye’ye gitti, gördüklerini yazdı: Hayran oldum
Aktüel

Murat Ülker Külliye’ye gitti, gördüklerini yazdı: Hayran oldum

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23