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Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

2024-03-25 14:31:08
Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'la oynayacakları Süper Kupa'nın tarihine tepki gösteren İsmail Kartal, olaylı Trabzonspor maçının devre arasında yaşananları da anlattı. İşte detaylar...

#1
Foto - Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin gündemine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

Haber Global'e konuşan tecrübeli teknik direktör Süper Kupa'nın tarihinden olaylı Trabzonspor maçının devre arasında yaşananlara kadar birçok konuya değindi.

#3
Foto - Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

"3 günde bir maç oynayacağız. Süper Kupa’yla ilgili bugüne kadar birçok sefer maçın ileri bir tarihe kaydırılması için, her takım da Avrupa’da yer almasından dolayı müracaatlarımız olmuştu. Şu anda Türkiye’yi tek temsil eden Fenerbahçe olarak bu maçın neden Avrupa maçı öncesinde oynatılması ısrar ediliyor, anlamış değilim. Sonuç olarak ülke puanı, milli maç gibidir. Türkiye Ligi’nin ikincisi olarak biz Konferans Ligi’ne 3 ön eleme oynayarak katıldık. İkinci takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılması gerekirken, biz bu durumu yaşadık. Şu anda bizim maçların milli maçlardan farkı yok. 4 günde bize iki tane şiddeti yüksek maç oyna diyorlar. Ülke puanı önemsiz mi? Galatasaray’la oynadıktan sonra Yunanistan’a Olympiakos maçına gideceğiz. Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maça daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Bizim mücadelemiz bu. Biz bunu defalarca söylememize rağmen hem karşı takımın hem de TFF’nin bu tutumunu anlamış değilim. Daha önce Galatasaray’ın da Avrupa kupalarında mücadele ettiği zaman birçok kez maçlarının ertelendiğini biliyoruz. Neden bu tarihte oynatmaya çalışıyorlar, anlamış değilim"

#4
Foto - Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

"İlk günden bu yana Avrupa’da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, demiştim. Bunun ucu açık. “Biz kupayı alacağız” demek keskin bir konuşmadır. Hayatta keskin konuşmam, yapamama ihtimalinizin olduğu şeylerin sözünü vermemelisiniz. Ben öyle bir insan değilim. Doğruyu söylerim hep. Çeyrek finale kaldık. İki takımı da eledik mi finaldeyiz. Avrupa kupasını kazanarak tarihi kulübümüzün başarılarını taçlandırmak istiyorum. Camianın bir evladı olarak bunu çok istiyorum. Hem lig hem Avrupa’da oynamak da kolay değil. Futbolcular Avrupa maçlarında seyahatlerden de çok zorlanıyor ama inşallah zor da olsa biz gidebildiğimiz yere kadar gidip günün sonunda da kupayı ülkemize getirmek istiyoruz"

#5
Foto - Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

"Olympiakos köklü bir takım. Yunanistan’da 3-4 büyük kulüpten biri. Önemli oyuncuları var. Kendilerini izlemeye başladık, analizleri yapıyoruz. Turu geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi öncelik şu an için Adana Demirspor ve Süper Kupa. Maç maç gideceğiz. Tek sıkıntı 7’sinde oynayacağımız Süper Kupa. Hem TFF hem de rakibimizin ülke puanı için bize destek olmalarını beklerdik ama maalesef olmadılar"

#6
Foto - Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

"İkinci yarı başladı onun öncesinde, Abdullah Avcı merak ediyordur doğruları bilsin.

#7
Foto - Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

Devre arası koridorda yanıma geldi, 'İsmail hocam bazı oyuncuların ısınırken tribünlere bakmasını tahrik ediyorlar.

#8
Foto - Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

Uyarırsan sevinirim, ortam gerilmesin’ dedi.

#9
Foto - Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

Ben de ‘Peki hocam, teşekkür ederim’ dedim. Takımı topladım, sahadaki yedek oyuncuları da çağırdım. FB TV de çekti isterlerse görüntüleri de izletiriz. 'Hiç kimse tribünlerle uğraşmasın, işimizi yapalım, 2-0 öndeyiz maçı kazanıp dönelim.

#10
Foto - Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı bu sözlerle uyarmış: Hocam tahrik ediyorlar

Kimse hakemle tribünlerle uğraşmasın. Biz buraya kazanmaya, futbol oynamaya geldik' dedim"

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