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Abdullah Amca hayatını bu işe adadı!

2024-03-04 16:19:29
Abdullah Amca hayatını bu işe adadı!

Yozgat'ta yaşayan 63 yaşındaki Abdullah Cırık, dağ dağ dolaşıp meyve ağaçlarını aşılıyor.

#1
Foto - Abdullah Amca hayatını bu işe adadı!

Yozgat’ta devlet hastanesinden emekli olduktan sonra kendisini doğaya adayan 63 yaşındaki Abdullah Cırık, 9 yıldır dağ, taş ve orman alanlarını gezerek yabani ağaçları meyve vermesi için aşılıyor.

#2
Foto - Abdullah Amca hayatını bu işe adadı!

Her yıl 100’lerce ağacı aşılayan Cırık, güz mevsiminde budayıp bakımını yaptığı yabani ağaçları ilkbahar mevsiminde aşılayarak ağaçların kaliteli meyve vermesini sağlıyor. Bu işi kendisine görev edinen Cırık, aşıladığı ağaçların meyve verip hayvan ve insanların faydalandığını gördüğünde ise mutlu oluyor.

#3
Foto - Abdullah Amca hayatını bu işe adadı!

Doğayı çok sevdiğini ve canlılar için faydalı işler yapmak için yabani ağaçları 9 yıldır aşıladığını söyleyen Abdullah Cırık, “Yozgat’ta devlet hastanesinde çalıştıktan sonra emekli oldum. 9 yıldır bu aşı işleriyle uğraşıyorum. Doğadaki yabani armut, elma ve erik ağaçlarına iyi meyveler, merhem ağaçlarına da kiraz ve vişne aşılıyorum.

#4
Foto - Abdullah Amca hayatını bu işe adadı!

Her gün olmasa da 3-4 güne bir doğada dolaşıyorum. Doğayı çok seviyorum. Bu işleri doğadaki hayvanlar ve insanlar yesin diye gönüllü olarak yapıyor. Yalnız piyasada bu işi yapmıyor. Yılda ortalama 100 tane aşı yapıyorum. Güz mevsiminde doğadaki ağaçların budamasını yapıyorum ve ağaçları hazırlıyorum, bahar mevsiminde de aşı zamanı gelince bu ağaçları aşılıyorum.

#5
Foto - Abdullah Amca hayatını bu işe adadı!

Bu işi severek yapıyorum, aşılarımın tutma oranı da yüzde 90 civarında. İngiliz dili geçme ve yarma aşı yapıyorum, genellikle tutuyor.” dedi.

#6
Foto - Abdullah Amca hayatını bu işe adadı!

İkamet ettiği eski TOKİ konutlarında bulunan ormanlık alandaki meyve ağaçlarını da aşıladığını belirten Cırık, “İkamet ettiğim bölge ormanlık alana sınır olduğu içi oralardaki ağaçları da aşılıyorum, komşularımız da oradaki ağaçlardan faydalanıyor. Onların da hayır duasını alıyorum” şeklinde konuştu.

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