Abdullah Amca hayatını bu işe adadı!

Her gün olmasa da 3-4 güne bir doğada dolaşıyorum. Doğayı çok seviyorum. Bu işleri doğadaki hayvanlar ve insanlar yesin diye gönüllü olarak yapıyor. Yalnız piyasada bu işi yapmıyor. Yılda ortalama 100 tane aşı yapıyorum. Güz mevsiminde doğadaki ağaçların budamasını yapıyorum ve ağaçları hazırlıyorum, bahar mevsiminde de aşı zamanı gelince bu ağaçları aşılıyorum.