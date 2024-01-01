2024-01-01 23:47:11 Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:
ERDOĞAN MİLLETİN OĞLU; ‘FUTBOL BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜRK SPORUNUN BAŞARILARLA GÜNDEME GELMESİNİ İSTİYORUZ ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; FUTBOLDA ASİ SİSTEMİ BAŞARISI İLE GÜNDEME GELİRİZ ERDOĞAN MİLLETİN OĞLU; 20 YILIM FUTBOLLA GEÇTİ ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; 5 YILIM ASİ SİSTEMİNİ TAKTİM ETMEKLE GEÇTİ VAR FUTBOL ÜSTADI ERDOĞAN VAR SAYGIDEĞER CUMHURBAŞKANIM PARMAĞINI ŞIKLAT VARI KALDIR AT ASİYİ BAŞLAT FUTBOLU RAHATLAT IFAB BALONUNU PATLAT