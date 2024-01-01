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Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:

2024-01-01 23:47:11
Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:

ERDOĞAN MİLLETİN OĞLU; ‘FUTBOL BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜRK SPORUNUN BAŞARILARLA GÜNDEME GELMESİNİ İSTİYORUZ ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; FUTBOLDA ASİ SİSTEMİ BAŞARISI İLE GÜNDEME GELİRİZ ERDOĞAN MİLLETİN OĞLU; 20 YILIM FUTBOLLA GEÇTİ ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; 5 YILIM ASİ SİSTEMİNİ TAKTİM ETMEKLE GEÇTİ VAR FUTBOL ÜSTADI ERDOĞAN VAR SAYGIDEĞER CUMHURBAŞKANIM PARMAĞINI ŞIKLAT VARI KALDIR AT ASİYİ BAŞLAT FUTBOLU RAHATLAT IFAB BALONUNU PATLAT

#1
Foto - Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZİ MUSTAFA KEMAL BU ÜLKENİN BANİSİDİR.; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan,da oynanması planlanan Süper Kupa maçı maçının iptaline ilişkin ‘Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz hadiseleri burada altını çizerek vurgulamak istiyorum.Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun. Sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline gelmesi yanlıştır, hatalıdır. Sporumuza hiçbir faydası yoktur. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Türkiye, nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini bizim nasıl savunduğumuzu tüm dünya çok iyi biliyor. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. 20 YILIM FUTBOLLA GEÇTİ; Dünkü hadiseden dolayı futbolseverlere 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünlerden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum. FAİR PLAY RUHU BEKLİYORUM; Tüm kulüplerimizden sporun barışı dayanışmayı işbirliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum

#2
Foto - Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:

ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Beyaz yarı alan orta hakemi topun kendi bölgesine gelmesini bekleyecek. Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edecek. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakemi bir oyuncuya sarı kart versin. Beyaz saha hakeminin aynı oyuncuyu sarı kart versin. Daha önce bir sarı kartı olduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atacaktır

#3
Foto - Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:

VAR AÇIK ARA ASİ VAR VAR SİSTEMİ; Sahada başlayan maç 26 görüntü artı maç bittikten sonra açıklanan maçın kaderini etkileyecek görüntü ile kırk gün kırk gece düğünü gibi devam eder. Suiistimale açıktır. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Sahada başlayan maç iki orta hakemin kararı ile sahada biter. Suiistimal söz konusu değildir. VAR YETER VAR VAR SATAŞMA VAR. VAR SALDIRI VAR. VAR YARALANMA VAR. VAR ÖLÜM RİSKİ VAR.

#4
Foto - Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:

VAR İYİ Kİ FUTBOL ÜSTADI ERDOĞAN VAR ERDOĞAN MİLLETİN OĞLU 20 YILIM FUTBOLLA GEÇTİ; 20 yılım futbolla geçti. Bunlar gibi tribünlerden seyretmedim ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI 5 YILIM ASİ SİSTEMİNİ TAKTİM ETMEK İLE GEÇTİ; 5 yılım asi sistemini zatıâlinize takdim etmek ile geçti. Onlar gibi tribünlerden VARI seyretmedim

#5
Foto - Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:

SAYGIDEĞER CUMHURBAŞKANIM ERDOĞAN; ‘Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına. Cesaretinizi hırpalamasına sakın müsaade etmeyin’. Sözlerinizden hareket ettim. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Zatıâlinize takdim etmek için beş yıl gece gündüz soğuk sıcak demedim. Yetki verdiğiniz kişi ve kurumlara karşılığında maddi, manevi mevki makam istemediğimi belirterek mail fax telefon randevu gibi her yolu denedim. Maalesef beş yıl boyunca başarılı olamadım. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ geliştirmek zor, çok zor fakat zatıâlinize takdim etmek ise çok daha zor ve imkânsızdır.

#6
Foto - Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:

ERDOĞAN; ‘Yıkık. acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR’

#7
Foto - Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:

ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; ‘YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ sayesinde depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar doları bulan maliyetini 208 ülke birlikte karşılaması ile MÜMKÜNDÜR’ Depremzede kardeşlerimizin konut ihtiyacı için gerekli olan 104 milyar doları temin etmek için hep birlikte YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatmalıyız.

#8
Foto - Abdulla Hoca net konuştu: Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Böyle duyurdular: ‘Havalara uçacaklar' diyerek açıkladı:

SAYGIDEĞER CUMHURBAŞKANIM VAR TAKDİRLERİNİZE İHTİYAÇ VAR VARI HEMEN ŞİMDİ DURDURMALIYIZ YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİNİ BAŞLATILMAYIZ Futbol sahasında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlendiği diğerinin, beyaz yarı alan bırakıldığı kırmızı yarı alanı ayrı bir orta hakem beyaz yarı alanı ayrı bir orta hakem tarafından top kendi yarı alanına geldiği zaman maçı yönettiği YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ Trendyol Süper ligde başlatalım. Türk futbolunu YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ başarısı ile gündeme getirelim. Abdulla SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI/ASİTÜRK

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