Abdulkadir Selvi, Ali Koç’u resmen doğduğuna pişman etti! “Siz FETÖ'nün hediye ananaslarını yerken…” diye başlayıp saydırdı babam saydırdı! Ali Koç, bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz

“Erdoğan yaşananları bir provokasyon girişimi olarak değerlendirdi. Ben de yazılarımda bu provokasyona dikkat çektim. Deneyimli bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanı ile aynı tehlikeye dikkat çekmem suç mu?” diye soran Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterince paniklemiş. Erdoğan’ı hedef alamayınca da beni hedef tahtasına oturtmuş” dedi. Abdulkadir Selvi, “Ben ona ‘ulan’ diye seslenmiyorum. O ifade Ali Koç’a yakışır, ama bana yakışmaz” diyerek Ali Koç’un hakkındaki FETÖ suçlamalarına şöyle yanıt verdi: