2024-01-09 14:19:35 Abdulkadir Selvi, Ali Koç’u resmen doğduğuna pişman etti! “Siz FETÖ'nün hediye ananaslarını yerken…” diye başlayıp saydırdı babam saydırdı! Ali Koç, bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” sözlerine Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin öfkesi dinmiyor. "Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken ben mücadele ediyordum" diyen Selvi, "Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder" ifadesini kullandı.