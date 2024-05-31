ABD'nin "yüzen iskele" fiyaskosu

ABD ordusunun şiddetli fırtınada zarar gördüğü için Gazze sahilindeki yüzer iskelenin kullanımını askıya aldığını bildiren gazete, bunun ABD’nin Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım gönderme çabalarındaki son başarısızlığı olduğunu yazdı. Yüzer iskelenin açılışı, dev dalgalar ve hava muhalefeti nedeniyle en az bir kez ertelenmişti. Pentagon'a göre liman, tam operasyonel kapasiteye ulaştığında günlük 150 tıra kadar insani yardımları karşılayabilecek. ABD, Gazze’ye paraşütle de yardım malzemelerini ulaştırmıştı ancak bu, İsrail’in kontrolündeki sınır kapıları üzerinden geçişlerle karşılaştırıldığında pahalı ve etkisiz olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.