ABD'nin uykuları kaçtı: 14 yılda olmayan oldu!

FAİZ YÜKSEK OLSA DA İNDİRİM BEKLENTİLERİ VAR ABD faiz oranları Euro Bölgesi ve Japonya gibi diğer büyük ekonomilere göre daha yüksek kalmaya devam etse de, yatırımcılar Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimi yapması beklentisiyle bu farkın daralacağını öngörüyor. Stealey, yakın zamana kadar diğer para birimlerine göre daha yüksek faiz getirisi sağladığı için doları destekleyen carry trade'e atıfta bulunarak şunları söyledi: