ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye’ye satışına onay verdi. Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile aboneleri ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon 'ABD'nin Türkiye'ye yeşil ışık yaktığını' yazdı. Yunan basını ise anlaşma ile Türkiye'nin hava filosunda yaşanacak değişimi sayfalarına taşıdı.