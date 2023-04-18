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ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

2023-04-18 09:21:36
ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye’ye satışına onay verdi. Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile aboneleri ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon 'ABD'nin Türkiye'ye yeşil ışık yaktığını' yazdı. Yunan basını ise anlaşma ile Türkiye'nin hava filosunda yaşanacak değişimi sayfalarına taşıdı.

#1
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

ABD ve Türkiye arasında F-16 savaş uçakları ile ilgili görüşmeler devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

#2
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "ABD ve Türkiye'nin derin savunma ve güvenlik bağları var ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği için Türkiye kritik bir önceliğe sahip olmaya devam ediyor" dedi.

#3
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

ABD'nin bu kararı dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası Haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile aboneleri ile paylaştı.

#4
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

Bloomberg, bu gelişmeyi 'ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye İçin 259 Milyon Dolarlık F-16 Yükseltmesini Destekliyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

#5
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

'Türkiye, ittifakın yeni üyesi olarak İsveç'e direnmeye devam ediyor' diyen Bloomberg, yeni F-16 satışının beklemede olduğunu yazdı.

#6
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

Al Arabia 'Biden yönetimi, Türkiye'nin mevcut F-16 jetleri filosu için iyileştirmelere yeşil ışık yaktı' derken Middle East Eye 'ABD, Türkiye'ye daha küçük F-16 ekipmanı satışına devam edecek' başlığını attı.

#7
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

Haberde 'Paket, Kongre'de hala belirsiz olan Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 jetleri satışından ayrı' denildi.

#8
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

Kanada merkezli National Post 'Biden yönetimi Pazartesi günü Kongre'ye, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçağı filosu için 259 milyon dolara varan bir değere sahip yazılım yükseltmelerinin planlanan satışını bildirdi' dedi.

#9
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

Channel News Asia 'F-16 modernizasyon anlaşması, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO askeri ittifakına katılımını onaylamasını ve önümüzdeki ay yapılacak Türkiye seçimleri öncesinde Türkiye ile komşusu Yunanistan arasındaki gerilimi azaltma işaretlerini takip ediyor' yorumunda bulundu.

#10
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

Hindistan merkezli Firstpost ise 'Türkiye, ABD ile 259 milyon dolarlık F-16 ekipmanı anlaşması imzaladı' başlığını attı.

#11
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

ABD'nin bu hamlesi Yunanistan basınında da geniş yer buldu. Kathimerini 'Tahmini 259 milyon Dolar değerindeki anlaşma, Türkiye'ye yıllardır yapılan ilk askeri teçhizat satışı olma özelliğini taşıyor' dedi.

#12
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

Naftemporiki, söz konusu adımın Türkiye'nin ABD'den Ekim 2021'de talep ettiği 20 milyar dolar değerindeki F-16 savaş uçakları ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti talebinden ayrı olduğunun altını çizdi.

#13
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

In.gr Biden yönetiminin bu adımı için 'Türkiye'ye armağan' değerlendirmesinde bulundu. Haberde şu ifadelere yer verildi;

#14
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

'Paket, ABD'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini yakın zamanda onaylaması ve Ankara ile Yunanistan arasındaki gerginliğin yatıştığına dair açık işaretler nedeniyle Türkiye'ye bir armağanı.'

#15
Foto - ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

İefimerida paketin otomatik çarpışma önleme sistemlerinin yanı sıra ilgili ekipman ve teknik desteği de içereceğini yazdı.

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