ABD’nin Grönland ve İran tehdidine Rusya’dan beklenmedik tavır
Grönland’ın referandum ile Rusya’ya bağlanmasından bahseden ve İran’a verdikleri radikal destek ile tanınan Moskova makamları, Ukrayna barışında ABD ile uyumlu hareket etmeleri nedeniyle söylem değiştirmeye ve açıklamalarını yumuşatmaya başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Grönland’ın uluslararası hukukta ilginç bir durumda olduğunu söyleyerek, “Neler olacağını bekleyip göreceğiz” demekle yetindi. ABD’nin vurmakla tehdit ettiği İran hakkında da konuşan Peskov, “Durum gergin, Putin’in girişimleri var” diyerek konuyu kapattı.