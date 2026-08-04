ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!
IMF'nin güncel verilerine bakıldığında ABD'nin borcu tarihinin en yüksek seviyesine geldi. Peki Türkiye'nin ne kadar borcu var? İşte en fazla borcu olan ülkeler...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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IMF'nin güncel verilerine bakıldığında ABD'nin borcu tarihinin en yüksek seviyesine geldi. Peki Türkiye'nin ne kadar borcu var? İşte en fazla borcu olan ülkeler...
IMF EN GÜNCEL LİSTEYİ PAYLAŞTI Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan 2026 Dünya Ekonomik Görünümü verileri, dünyanın en fazla devlet borcuna sahip ülkelerini ortaya koydu. Küresel ekonomide artan kamu harcamaları, yüksek faiz oranları ve bütçe açıklarının etkisiyle birçok ülkenin borç yükü tarihi seviyelere ulaştı.
ABD'NİN BORCU İLK KEZ BU RAKAMI GÖRDÜ! Listenin zirvesinde yer alan ABD ise dikkat çeken yeni bir rekora imza attı. Ülkenin toplam devlet borcu ilk kez bu sınırını aşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine yükseldi.
İŞTE EN ÇOK DEVLET BORCU OLAN ÜLKELER!
20) AVUSTURYA
19) ENDONEZYA
18) HOLLANDA
17) POLONYA
16) BELÇİKA
15) GÜNEY KORE
14) AVUSTRALYA
13) SİNGAPUR
12) MEKSİKA
11) İSPANYA
9) KANADA
8) HİNDİSTAN
7) ALMANYA
6) İTALYA
5) FRANSA
4) BİRLEŞİK KRALLIK
3) JAPONYA
2) ÇİN
1) ABD
TÜRKİYE'NİN TOPLAM BORCU NE KADAR? IMF'nin 2026 tahminlerine göre Türkiye'nin toplam devlet borcu 418 milyar dolar/ derleyen: haber7
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