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ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

IMF'nin güncel verilerine bakıldığında ABD'nin borcu tarihinin en yüksek seviyesine geldi. Peki Türkiye'nin ne kadar borcu var? İşte en fazla borcu olan ülkeler...

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Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

IMF EN GÜNCEL LİSTEYİ PAYLAŞTI Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan 2026 Dünya Ekonomik Görünümü verileri, dünyanın en fazla devlet borcuna sahip ülkelerini ortaya koydu. Küresel ekonomide artan kamu harcamaları, yüksek faiz oranları ve bütçe açıklarının etkisiyle birçok ülkenin borç yükü tarihi seviyelere ulaştı.

#2
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

ABD'NİN BORCU İLK KEZ BU RAKAMI GÖRDÜ! Listenin zirvesinde yer alan ABD ise dikkat çeken yeni bir rekora imza attı. Ülkenin toplam devlet borcu ilk kez bu sınırını aşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine yükseldi.

#3
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

İŞTE EN ÇOK DEVLET BORCU OLAN ÜLKELER!

#4
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

20) AVUSTURYA

#5
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

19) ENDONEZYA

#6
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

18) HOLLANDA

#7
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

17) POLONYA

#8
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

16) BELÇİKA

#9
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

15) GÜNEY KORE

#10
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

14) AVUSTRALYA

#11
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

13) SİNGAPUR

#12
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

12) MEKSİKA

#13
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

11) İSPANYA

#14
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

#15
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

9) KANADA

#16
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

8) HİNDİSTAN

#17
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

7) ALMANYA

#18
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

6) İTALYA

#19
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

5) FRANSA

#20
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

4) BİRLEŞİK KRALLIK

#21
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

3) JAPONYA

#22
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

2) ÇİN

#23
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

1) ABD

#24
Foto - ABD'nin borcu rekor kırdı! En borçlu ülkeler belli oldu!

TÜRKİYE'NİN TOPLAM BORCU NE KADAR? IMF'nin 2026 tahminlerine göre Türkiye'nin toplam devlet borcu 418 milyar dolar/ derleyen: haber7

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