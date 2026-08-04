  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Irak'tan dev petrol hamlesi: Türkiye ile günlük 700 bin varil! Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar Fındık ihracatı rakamları açıklandı! Trabzon, 563 milyon dolar gelir sağladı Trump'ın savaş tehdidine Pezeşkiyan'dan cevap: Savaşın genişlemesi... Trendyol ve UNDP işbirliğinde ürün ve hizmet dersleri: ‘Yarının Köyleri Projesi’ hem eğitiyor, hem öğretiyor Zayıflığın parolası: Toksinleri kovan içecek... İşte kilo verme sırrı, gelin tam hazırlık için inceleyelim Saç beyazlamasına karşı B-12 besleyici, dengeli tarif... Dikkat: 5 dakikada yapacak, beyaz saç artık kalmayacak Yaşlı balıkçı ve akıllı kedi! Biri tuttu, diğeri yedi!
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Baykar'ın Leonardo ile kurduğu ortaklık sonrası Türkiye'nin dahil olacağı konuşulan altıncı nesil savaş uçağı projesinde yeni ortaklara kapılar kapatıldı.

#1
Foto - Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya tarafından yürütülen Küresel Muharip Hava Programı’na (GCAP) yönelik çalışmalar devam ederken BAE Systems Üst Yöneticisi (CEO) Charles Woodburn’den yeni ortaklıklar konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi.

#2
Foto - Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Şirketin 2026 yılı ilk yarı sonuçlarının ardından düzenlenen toplantıda konuşan Woodburn, programın hızlı şekilde ilerlediğini ve yeni ülkelerin katılımıyla geliştirme takviminin yavaşlamaması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Programa katılabilecek ülkelerin sağlayacağı katkıların ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini belirten Woodburn, yeni ortakların GCAP’ın mevcut yapısını ve geliştirme takvimini olumsuz etkilememesi gerektiğini vurguladı. Woodburn, “Fırsat penceresi muhtemelen hala biraz açık ancak programın ulaştığı hız nedeniyle kapanıyor.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Yeni ülkelerin programa sağlayacağı teknolojik kabiliyet, finansman ve uçak siparişi sayısının katılım sürecindeki temel kriterler arasında yer alması bekleniyor. Woodburn ayrıca yeni bir ülkenin programa kabul edilmesine ilişkin nihai kararın BAE Systems veya diğer sanayi ortakları tarafından değil, Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya hükümetleri tarafından verileceğini belirtti.

#5
Foto - Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Kanada, 21 Temmuz’da GCAP’a gözlemci statüsüyle katılan ilk ülke olmuştu. Bu statü, Kanada’ya programa ilişkin yönetim yapısını, geliştirilen kabiliyetleri, endüstriyel çerçeveyi ve güvenlik gereksinimlerini inceleme imkanı sağlıyor.

#6
Foto - Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Kanada’nın katılımını değerlendiren Woodburn, gözlemci statüsünün program takvimi veya planlanan hizmete giriş tarihi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağını söyledi.

#7
Foto - Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Woodburn’ün açıklaması, Almanya ve Singapur’un GCAP’a olası katılımının gündemde olduğu bir dönemde geldi. Almanya, Fransa ve İspanya ile yürüttüğü Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) programının mevcut yapısıyla sona ermesinin ardından GCAP’a katılma seçeneğini değerlendirmeye başladı.

#8
Foto - Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Alman sanayisinin programa yalnızca müşteri veya gözlemci olarak değil, geliştirme ve üretim süreçlerinde etkili bir ortak olarak dahil olmak istediği belirtiliyor. Singapur da GCAP’a olası katılım için görüşmeler yürütüyor. Ancak ülkenin programa ortak, gözlemci veya farklı bir iş birliği modeliyle dahil olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma
Gündem

Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma

Katıldığı programda boynunda taşıdığı altın kolyeye benzer şeyi göstererek bunun acil durumlarda kullandığı bir ‘sapkın oyuncağı’ olduğunu a..
CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"
Sosyal Medya

CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"

Sosyal medyada dolaşıma giren ve muhalefet cephesinin trajikomik halini bir kez daha gözler önüne seren skandal görüntüler büyük tepki topla..
Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı
Siyaset

Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı

Skandalların ve şaibelerin eksik olmadığı Genel Başkanlık döneminde CHP'yi kaosa sürükleyen, belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk bataklığına sa..
İkide bir Türkiye’ye havlayan meczup, ülkesine Netanyahu'nun abisinin heykelini dikti
Gündem

İkide bir Türkiye’ye havlayan meczup, ülkesine Netanyahu'nun abisinin heykelini dikti

İki de bir Türkiye hakkında ileri geri konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Uganda’da devlet Başkanı’nın meczup oğlu Genelkurmay Başkanı Mu..
Samsun'da korku dolu anlar: Pitbull canavarı dehşet saçtı! Küçük kız yere savruldu
Gündem

Samsun'da korku dolu anlar: Pitbull canavarı dehşet saçtı! Küçük kız yere savruldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde ağızlığı bulunmayan pitbull cinsi köpek, A.D. isimli küçük kıza saldırdı. Dehşet anlarını..
Ayvalık'ta sinsi plan! Müstafi Tümamiral Yaycı korkunç tehlikeyi açıklayıp uyardı!
Gündem

Ayvalık'ta sinsi plan! Müstafi Tümamiral Yaycı korkunç tehlikeyi açıklayıp uyardı!

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Ayvalık ve Fener Rum Patrikhanesi'nin bölgedeki faaliyetlerine dikkat çekerek son derece kritik uya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23