Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar
Baykar'ın Leonardo ile kurduğu ortaklık sonrası Türkiye'nin dahil olacağı konuşulan altıncı nesil savaş uçağı projesinde yeni ortaklara kapılar kapatıldı.
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Baykar'ın Leonardo ile kurduğu ortaklık sonrası Türkiye'nin dahil olacağı konuşulan altıncı nesil savaş uçağı projesinde yeni ortaklara kapılar kapatıldı.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya tarafından yürütülen Küresel Muharip Hava Programı’na (GCAP) yönelik çalışmalar devam ederken BAE Systems Üst Yöneticisi (CEO) Charles Woodburn’den yeni ortaklıklar konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi.
Şirketin 2026 yılı ilk yarı sonuçlarının ardından düzenlenen toplantıda konuşan Woodburn, programın hızlı şekilde ilerlediğini ve yeni ülkelerin katılımıyla geliştirme takviminin yavaşlamaması gerektiğini söyledi.
Programa katılabilecek ülkelerin sağlayacağı katkıların ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini belirten Woodburn, yeni ortakların GCAP’ın mevcut yapısını ve geliştirme takvimini olumsuz etkilememesi gerektiğini vurguladı. Woodburn, “Fırsat penceresi muhtemelen hala biraz açık ancak programın ulaştığı hız nedeniyle kapanıyor.” ifadelerini kullandı.
Yeni ülkelerin programa sağlayacağı teknolojik kabiliyet, finansman ve uçak siparişi sayısının katılım sürecindeki temel kriterler arasında yer alması bekleniyor. Woodburn ayrıca yeni bir ülkenin programa kabul edilmesine ilişkin nihai kararın BAE Systems veya diğer sanayi ortakları tarafından değil, Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya hükümetleri tarafından verileceğini belirtti.
Kanada, 21 Temmuz’da GCAP’a gözlemci statüsüyle katılan ilk ülke olmuştu. Bu statü, Kanada’ya programa ilişkin yönetim yapısını, geliştirilen kabiliyetleri, endüstriyel çerçeveyi ve güvenlik gereksinimlerini inceleme imkanı sağlıyor.
Kanada’nın katılımını değerlendiren Woodburn, gözlemci statüsünün program takvimi veya planlanan hizmete giriş tarihi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağını söyledi.
Woodburn’ün açıklaması, Almanya ve Singapur’un GCAP’a olası katılımının gündemde olduğu bir dönemde geldi. Almanya, Fransa ve İspanya ile yürüttüğü Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) programının mevcut yapısıyla sona ermesinin ardından GCAP’a katılma seçeneğini değerlendirmeye başladı.
Alman sanayisinin programa yalnızca müşteri veya gözlemci olarak değil, geliştirme ve üretim süreçlerinde etkili bir ortak olarak dahil olmak istediği belirtiliyor. Singapur da GCAP’a olası katılım için görüşmeler yürütüyor. Ancak ülkenin programa ortak, gözlemci veya farklı bir iş birliği modeliyle dahil olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
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