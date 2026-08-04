Türkiye'nin de gireceği konuşuluyordu: Devasa uçak projesinde kapıları alelacele kapattılar

Alman sanayisinin programa yalnızca müşteri veya gözlemci olarak değil, geliştirme ve üretim süreçlerinde etkili bir ortak olarak dahil olmak istediği belirtiliyor. Singapur da GCAP’a olası katılım için görüşmeler yürütüyor. Ancak ülkenin programa ortak, gözlemci veya farklı bir iş birliği modeliyle dahil olup olmayacağı henüz bilinmiyor.