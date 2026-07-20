ABD’nin 9. saldırı dalgası tamamlandı İran Hürmüz Boğazı’nı koz olarak kullanıyor
ABD ordusunun, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a düzenlenen son saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan 9. hava saldırı dalgasının tamamlandığı kaydedildi.