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ABD’nin 9. saldırı dalgası tamamlandı İran Hürmüz Boğazı’nı koz olarak kullanıyor

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ABD’nin 9. saldırı dalgası tamamlandı İran Hürmüz Boğazı’nı koz olarak kullanıyor

ABD ordusunun, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a düzenlenen son saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan 9. hava saldırı dalgasının tamamlandığı kaydedildi.

#1
Foto - ABD’nin 9. saldırı dalgası tamamlandı İran Hürmüz Boğazı’nı koz olarak kullanıyor

İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceği belirtilen açıklamada, CENTCOM kuvvetlerinin bölgede göreve hazır bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, ABD saldırılarının 9. gecesinde, İran'ın askeri komuta merkezleri, iletişim ağları, kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı üslerinin vurulduğu ifade edildi.

#2
Foto - ABD’nin 9. saldırı dalgası tamamlandı İran Hürmüz Boğazı’nı koz olarak kullanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alıp bunu dünyaya karşı "koz aracı" olarak kullanmak istediğini savunarak, Tahran yönetiminin uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde askeri operasyonlara devam edeceklerini söyledi. Rubio, Filipinler'de düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkmadan önce gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

#3
Foto - ABD’nin 9. saldırı dalgası tamamlandı İran Hürmüz Boğazı’nı koz olarak kullanıyor

İran'a yönelik saldırıların tek amacının, uluslararası ticari gemilere saldırılarda kullanılan askeri unsurları hedef almak olduğunu savunan Rubio, diğer ülkeleri de küresel deniz ticaretinin korunmasına katkı sağlamaya çağırdı. Rubio, "Bence dünya artık İran'ın, en azından İran'daki bazı kesimlerin, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alıp bunu dünyaya karşı bir koz aracı olarak kullanmak istediğinin farkına varıyor." değerlendirmesinde bulunarak, İran'ın uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde karşılık vereceklerini kaydetti.

#4
Foto - ABD’nin 9. saldırı dalgası tamamlandı İran Hürmüz Boğazı’nı koz olarak kullanıyor

ABD'nin diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü belirten Rubio, bunun için İran'ın tutumunu değiştirmesi gerektiğini söyledi. Rubio ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayında planlanan ABD ziyaretinin hazırlıklarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

#5
Foto - ABD’nin 9. saldırı dalgası tamamlandı İran Hürmüz Boğazı’nı koz olarak kullanıyor

ABD ile Çin arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu ancak iki büyük güç olarak iletişimin sürdürülmesinin önem taşıdığını vurgulayan Rubio, "Birbirimize, halklarımıza ve dünyaya karşı konuşmayı sürdürme sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

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