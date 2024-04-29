ABD'li ünlü kuruluş açıkladı: Dünyanın gizli hazineleri! 7'si Türkiye'de!

6-GÖBEKLİTEPE (ŞANLIURFA): UNESCO'nun 2018 yılında dünya mirası ilan ettiği Göbeklitepe, tarihte insan yapımı anıtsal mimarinin ilk örneği olarak kabul edilmektedir. MÖ 3000-2500 yılları arasında inşa edilen bu megalitik yapı, Stonehenge'den bile daha eski bir tarihe sahiptir. Makalede Göbeklitepe ile ilgili şu ifadeler kullanılmış: "UNESCO, 2018 yılında Göbeklitepe'yi tarihte insan yapımı anıtsal mimarinin ilk tezahürü olarak tanıdı. Karşılaştırıldığında, MÖ 3000-2500 yılları arasında herkesin mutlaka görmesi gereken megalitik yapı olan Stonehenge oldukça genç görünüyor. Yaşı bir yana bırakırsak, 1994 yılında bu ibadethanenin keşfi arkeolojiyi alt üst etti. Uzmanlar, T şeklindeki sütunların avcı-toplayıcılar tarafından ibadet yeri olarak kullanılmak üzere dikildiğine inanıyor; bu uygulama, daha önce yalnızca yerleşik tarım topluluklarıyla ilişkilendirilen bir uygulamaydı. İnsan olsun ya da olmasın herhangi birinin bu devasa taşları yerine yerleştirdiğini hayal etmek zor"