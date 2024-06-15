2024-06-15 16:06:52 ABD'li banka BİM tahminini duyurdu! 610 lira olacak
ABD'li bankacılık devi Bank of America, BİM Market ile ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı.
ABD'li bankacılık devi Bank of America, BİM Market ile ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı.
ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), BİM için hedef fiyatları belirledi.
BofA raporunda hedef fiyat yükseltilmesinde neden olarak beklenenden daha güçlü finansal sonuçlar ve 'çift haneli enflasyonun beklenenden daha uzun süreceği' beklentisi gösterildi.
BOFA analistleri, gıda perakendesi sektöründe lider konumda olan firmanın gelecekte de pazar payını artıracağını ve yeni şube açılışlarını sürdürerek sektördeki dominasyon gücünü koruyacağını düşünüyor.
Şirketin genişlemeci politikasının orta vadede sürdürülebilir olacağına dikkat çekilirken BofA, BIMAS hisse senedi için hedef fiyatını 610 TL olarak belirledi ve 'Al' tavsiyesinde bulundu.
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