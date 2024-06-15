  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
ABD'li banka BİM tahminini duyurdu! 610 lira olacak

2024-06-15 16:06:52
ABD'li banka BİM tahminini duyurdu! 610 lira olacak

ABD'li bankacılık devi Bank of America, BİM Market ile ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı.

1
#1
Foto - ABD'li banka BİM tahminini duyurdu! 610 lira olacak

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), BİM için hedef fiyatları belirledi.

#2
Foto - ABD'li banka BİM tahminini duyurdu! 610 lira olacak

BofA raporunda hedef fiyat yükseltilmesinde neden olarak beklenenden daha güçlü finansal sonuçlar ve 'çift haneli enflasyonun beklenenden daha uzun süreceği' beklentisi gösterildi.

#3
Foto - ABD'li banka BİM tahminini duyurdu! 610 lira olacak

BOFA analistleri, gıda perakendesi sektöründe lider konumda olan firmanın gelecekte de pazar payını artıracağını ve yeni şube açılışlarını sürdürerek sektördeki dominasyon gücünü koruyacağını düşünüyor.

#4
Foto - ABD'li banka BİM tahminini duyurdu! 610 lira olacak

Şirketin genişlemeci politikasının orta vadede sürdürülebilir olacağına dikkat çekilirken BofA, BIMAS hisse senedi için hedef fiyatını 610 TL olarak belirledi ve 'Al' tavsiyesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hizbullah'ın roketi yerine ulaştı! Filistinlileri yurdundan eden Yahudilerin binası tam isabet
Gündem

Hizbullah'ın roketi yerine ulaştı! Filistinlileri yurdundan eden Yahudilerin binası tam isabet

Lübnan'daki Hizbullah'tan, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e atılan roket Filistinlileri yurdundan eden yasadışı Yahudi yerleşim birimind..
Savcı Sayan isyan etti! Bu bilinçli tasarlanmış bir komplodur kumpastır
Gündem

Savcı Sayan isyan etti! Bu bilinçli tasarlanmış bir komplodur kumpastır

Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda peynir üzerinden bir örnek vererek, “Bu ekonomiye bilinçli bir şekilde tasarlanmış bi..
Rus Merkez Bankası'ndan tarihi rakam: Milyar yuan kredi!
Dünya

Rus Merkez Bankası'ndan tarihi rakam: Milyar yuan kredi!

Rusya Merkez Bankası swap yoluyla bankalara rekor düzeyde yuan kredisi verdi.
Özgür Özel yağmurdan kaçarken doluya tutuldu
Gündem

Özgür Özel yağmurdan kaçarken doluya tutuldu

CHP Genel başkanı Özgür Özel'in konvoyu Tekirdağ Hayrabolu'da doluya yakalandı.
40 saniye içinde namaz kılmanın önemini öyle güzel anlattı ki…
Sosyal Medya

40 saniye içinde namaz kılmanın önemini öyle güzel anlattı ki…

Sosyal medyada paylaşım yapan bir genç namazın önemini bakın 40 saniye içinde nasıl anlattı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen eylem! Polisler ikna etti
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen eylem! Polisler ikna etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısa süreli bir panik yaşandı. SMA hastalığına dikkat çekmek isteyen bir kişinin eylemi nedeniyle güvenlik am..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23