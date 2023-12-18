AB'den Rusya'ya 12. yaptırım

Yaptırımların çevresinden dolaşılmasını önlemek için Rus vatandaşlarının, Rus bireylere kripto varlık cüzdanı, hesap veya saklama hizmetleri sağlayan kuruluşların yönetim organlarında herhangi bir görev sahibi olması yasaklanacak. Bir Rus vatandaşının sahibi olduğu, AB'de kurulu herhangi bir kuruluş tarafından AB dışına fon transferi yapılmasına ilişkin bildirim şartı uygulayacak. Petrol tavan fiyatının uygulanmasını desteklemek ve bunun atlatılmasını önlemek için daha sıkı uyum kuralları getirilecek. Bilgi paylaşım mekanizması ile Rus ham petrolü ve petrol ürünlerini taşıyanların kargonun menşei veya varış noktasını gizlemek için gemiden gemiye transferler veya çeşitli aldatıcı uygulamalarda bulunması önlenecek. Tanker satışını ve ihracatını daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni önlemler alınacak. Özellikle Rus petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağından kaçınmak için tankerlerin herhangi bir üçüncü ülkeye satışına ilişkin bildirim kuralları getirilecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X platformundan yaptığı paylaşımda, 12'nci yaptırım paketine ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.