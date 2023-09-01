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Dünya
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AB'de kaydedilen en büyük orman yangını Yunanistan zorlanıyor 20 kişi hayatını kaybetti

2023-09-01 06:43:24
AB'de kaydedilen en büyük orman yangını Yunanistan zorlanıyor 20 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da Dedeağaç ve Meriç'te devam etmekte olan orman yangınlarına havadan müdahalede zorluklar yaşanıyor. Hava koşulları sebebiyle görüş mesafesi düşen yangın söndürme uçakları ve helikopterler uçuş yapamıyor.

#1
Foto - AB'de kaydedilen en büyük orman yangını Yunanistan zorlanıyor 20 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ı etkisi altına alan, Dedeağaç ve Meriç'te şiddetini artıran orman yangınlarına 14 gündür müdahale sürüyor.

#2
Foto - AB'de kaydedilen en büyük orman yangını Yunanistan zorlanıyor 20 kişi hayatını kaybetti

Yoğun duman müdahaleyi engelliyor Günlerce şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemeyen ve geniş bir alana yayılan alevlere müdahale, bu kez de yoğun duman yüzünden yapılamıyor. Yunan Devlet Televizyonu ERT'e konuşan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Yannis Artopios, Demirören (Sidiro) ve Yanören (Yannuli) köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanda yangınların sürdüğünü ancak yerleşim birimlerinin tehlike altında olmadığını belirtti.

#3
Foto - AB'de kaydedilen en büyük orman yangını Yunanistan zorlanıyor 20 kişi hayatını kaybetti

Görüş mesafesi sebehbiyle yangın söndürme uçakları uçamıyor Artopios, hiç rüzgar esmediğine dikkati çekerek, bu nedenle bölgede dumanın yoğun olduğunu ifade etti. Yoğun dumanın yol açtığı düşük görüş mesafesi, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin uçuşuna imkan tanımıyor. Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre salıya dek yağış beklenmiyor. Pazar ve pazartesi günleri ise bölgede çok şiddetli rüzgarların hakim olacağı öngörülüyor.

#4
Foto - AB'de kaydedilen en büyük orman yangını Yunanistan zorlanıyor 20 kişi hayatını kaybetti

"AB'de kaydedilen en büyük orman yangını" Bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, Yunanistan'daki orman yangınının "AB'de kaydedilen en büyük orman yangını" olduğunu ve bloğun yangınla mücadele için hava kuvvetlerinin neredeyse yarısını seferber ettiğini söyledi. Balazs Ujvari yaptığı açıklamada, AB filosundan on bir uçak ve bir helikopterin, 407 itfaiyeciyle birlikte Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinin kuzeyindeki yangınla mücadelesine yardımcı olmak üzere gönderildiğini söyledi. 81 bin hektar alanı yandı AB sivil savunma servisi yangının 81 bin hektar alanı yaktığını, ve yanan bölgenin New York'tan daha büyük olduğunu söyledi. Bu orman yangını, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sisteminin veri kaydetmeye başladığı 2000 yılından bu yana AB'de meydana gelen en büyük yangın olarak kayıtlara geçti. Yangınlarda 20 kişi yaşamını yitirdi Yangının başladığı 19 Ağustos'tan bu yana 18'i göçmen olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti. AB'nin şu anda, blok içinde ve komşu bölgelerdeki yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak üzere üye ülkeler tarafından tedarik edilen 24 su boşaltma uçağı ve dört helikopterden oluşan 28 uçaklık bir filoya ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

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