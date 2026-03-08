ABD’den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot’lar için yeni karar: PAC-3 için 2029’a kadar dev destek verilecek
Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) için 2027-2029 yıllarını kapsayan teknik destek sürecini başlattı. Yayınlanan bildiride, sistemin operasyonel kalitesini sürdürmek amacıyla saha hizmet temsilcileri ve teknik uzmanlık desteği için kapsamlı bir planlama yapılacağı duyuruldu. Taktik balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı kritik öneme sahip olan PAC-3 sisteminin modernizasyonu, müttefik kuvvetlerin savunma mimarisi için temel taş olmayı sürdürüyor.