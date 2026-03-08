  • İSTANBUL
ABD'den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot'lar için yeni karar: PAC-3 için 2029'a kadar dev destek verilecek
ABD’den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot’lar için yeni karar: PAC-3 için 2029’a kadar dev destek verilecek

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) için 2027-2029 yıllarını kapsayan teknik destek sürecini başlattı. Yayınlanan bildiride, sistemin operasyonel kalitesini sürdürmek amacıyla saha hizmet temsilcileri ve teknik uzmanlık desteği için kapsamlı bir planlama yapılacağı duyuruldu. Taktik balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı kritik öneme sahip olan PAC-3 sisteminin modernizasyonu, müttefik kuvvetlerin savunma mimarisi için temel taş olmayı sürdürüyor.

Foto - ABD'den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot'lar için yeni karar: PAC-3 için 2029'a kadar dev destek verilecek

Bildiri, sistemin ABD kuvvetleri ve uluslararası ortaklarla operasyonel hizmette kalmaya devam etmesi nedeniyle sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik ileri planlamayı ortaya koyuyor.

Foto - ABD'den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot'lar için yeni karar: PAC-3 için 2029'a kadar dev destek verilecek

Bildiride, duyurunun “yalnızca bilgilendirme ve planlama amaçlı olduğu ve bir ihale çağrısı teşkil etmediği” belirtildi. Ayrıca “şu anda herhangi bir ihale çağrısı yapılmadığı” ve ABD Hükümeti’nin “bu Bilgi Talebi’ne (RFI) yanıt olarak sunulan herhangi bir bilgi için ödeme yapmayacağı veya oluşan herhangi bir maliyeti karşılamayacağı” ifade edildi.

Foto - ABD'den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot'lar için yeni karar: PAC-3 için 2029'a kadar dev destek verilecek

ABD Ordusu, gelecekte yayımlanması beklenen ihale çağrısının PAC-3 Savunma Sistemi ve Yer Destek Ekipmanları için Teknik Destek ve Saha Hizmet Temsilcisi (FSR) desteğini kapsayacağını bildirdi. Devam niteliğindeki çalışmanın performans süresinin en geç 1 Aralık 2027 tarihinde başlaması planlanıyor.

Foto - ABD'den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot'lar için yeni karar: PAC-3 için 2029'a kadar dev destek verilecek

ABD, “herhangi bir ekipmanın bakımına ilişkin mevcut veya erişilebilir bir Teknik Veri Paketi’ne sahip olmadığını; örneğin, PAC-3 füze modelleri veya PAC-3 Lançer İstasyonu (LS), test setleri ya da potansiyel bir sözleşme kapsamında bakımı yapılacak takım ve teçhizat için böyle bir paketin bulunmadığını” belirtti. Bu durum, gelecekteki ihale çağrısına yanıt verecek yüklenicilerin sistemin bakım ve destek faaliyetlerinde doğrudan teknik uzmanlıklarını göstermelerini gerektiriyor.

Foto - ABD'den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot'lar için yeni karar: PAC-3 için 2029'a kadar dev destek verilecek

PAC-3 sistemi, taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve hava araçlarını önlemek üzere tasarlanmış MIM-104 Patriot hava ve füze savunma mimarisinin bir parçası. CRI ve MSE modelleri ardışık modernizasyonları temsil ederken, MSE füzesi önceki versiyonlara kıyasla artırılmış menzil ve geliştirilmiş performans sunuyor.

Foto - ABD'den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot'lar için yeni karar: PAC-3 için 2029'a kadar dev destek verilecek

PAC-3 sistemleri ABD ve müttefik kuvvetlerle birlikte konuşlu kalmaya devam ederken, yüklenici teknik desteğine yönelik yapılandırılmış planlama operasyonel hava ve füze savunma kabiliyetlerinin sürdürülmesinde temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

