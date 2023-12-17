ABD'den peşmergeye 'Patriot' desteği!

Temsilciler Meclisi ve Senato geçtiğimiz Temmuz ayında NDAA yasa tasarısına ilişkin birbirinden farklı iki tasarı metnini kabul etmişti. Bununla birlikte, özellikle sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı uzmanlar, söz konusu hava savunma sistemlerinin, son dönemde merkezi yönetimden bağımsızlık vurgusunu tekrar gündeme getiren Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ne veya peşmergelere doğrudan verilmeyeceğini de dile getiriyor. Uzmanlar, bunun, sistemlerin iç çatışmalarda kullanılmasını önlemek amacıyla düşünüldüğünü vurguluyor. Pentagon, Irak Kürdistan bölgesi ve Suriye’de DAEŞ’le mücadele için 475 milyon dolar da dâhil olmak üzere, yurtdışındaki askeri operasyonlar için 2023 bütçesinden 14.54 milyar dolar talep etmişti.