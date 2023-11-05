ABD’den İsrail'e alçakça tavsiye! Böyle namussuzluk görülmedi

İsrail ordusuna hava ve kara saldırıları konusunda tavsiye veren ABD’nin, öte yandan insani krizin doruk noktasına ulaştığı Gazze'de ateşkesin Hamas'ın ‘geri toplanmasına’ yol açacağı için ateşkese karşı olduğu da biliniyor. Ürdün'ün başkenti Amman’da Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıdan sonra Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkesin Hamas'ın güçlerini yeniden toplamasına yol açacağını öne sürerek, "Şimdi yapılacak bir ateşkes, Hamas'ın gücünü yeniden toplamasına ve 7 Ekim'de yaptıklarını tekrarlamasına olanak tanıyacaktır" iddiasında bulundu.