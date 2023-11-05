2023-11-05 19:53:19 ABD’den İsrail'e alçakça tavsiye! Böyle namussuzluk görülmedi
New York Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer Gazze Şeridi'ndeki sivil ölümleri azaltmak için İsrail'e atılacak adımları özel olarak özetlerken, hava saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesinde bulundu. Gazete, Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail ziyareti sırasında Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya geldiğini hatırlatırken, Blinken’in bu görüşmede, İsrail'in sivil ölümleri en aza indirmek için atabileceği ve atması gereken ‘somut adımlar’ hakkında konuştuğunu aktardı.