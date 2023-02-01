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Dünya
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ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

2023-02-01 01:22:24
ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

Çin merkezli Huawei ve ABD'nin arası giderek açılıyor. ABD yönetimi son olarak Huawei'nin lisanslarını iptal etti.

#1
Foto - ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

ABD ve Huawei arasında neler oluyor? ABD Başkanı Biden, Huawei'ye yönelik ihraç lisanlarını iptal etti. İşte detaylar.

#2
Foto - ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

ABD yönetimi, Huawei için gemileri yakmaya hazır. Başkan Joe Biden tarafından imzalanan son yönetmelik, ABD şirketlerin Huawei’den ürün almasını veya ürün satmasını durduruyor.

#3
Foto - ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

ABD teknolojisinin Huawei’ye satışının yasaklanmasına yönelik bu adım, ulusal güvenlik endişelerinin bir parçası.

#4
Foto - ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

ABD yönetimi, Huawei’ye ihracat yapılmasını yasaklıyor Eski Başkan Donald Trump döneminde başlayan Huawei ve ZTE dahil Çinli şirketlere yönelik lisans iptalleri Biden yönetimiyle devam ediyor.

#5
Foto - ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

Yönetimdeki değişikliğe rağmen ABD, Çinli teknoloji üreticilerine sıkı ihracat kontrolleri uygulamaya devam ediyor.

#6
Foto - ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

ABD yönetimi, 2019 yılından bu yana Çin’in teknoloji erişimine kısıtlamalar getiriyor. ABD’li yetkililer yerli teknolojilerin Çinli şirkete satılmasının, ulusal güvenlik için tehdit oluşturacağına inanıyor. Ancak hem Huawei hem de Çin hükümeti tüm casusluk iddialarını reddetti.

#7
Foto - ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

ABD Ticaret Bakanlığı, bazı Amerikan firmalarına Huawei’ye belirli mal ve teknolojileri satmaları için lisans vermişti, ancak yeni kararla birlikte tam yasak uygulanacak gibi görünüyor. Çin hükümeti ise ABD’nin hamlesine karşı duracağını ifade etti. Bu kararın, uluslararası ticaret ve finans kurallarının ihlali olarak nitelendirdi.

#8
Foto - ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

ABD ayrıca Japonya ve Hollanda ile de Çin’e karşı bir anlaşmada bulunmuştu. Bu ülkelerdeki şirketlerin, Çin’e belirli yonga yapım ekipmanlarını ihraç etmesini yasaklamıştı.

#9
Foto - ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

2022’de ABD, yarı iletken üretimine bağlı dört teknolojinin “ulusal güvenlik için hayati önem taşıdığını” öne sürerek ihracatını yasaklamıştı.

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