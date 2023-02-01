ABD'den Çinli teknoloji devine ihraç yasağı

ABD Ticaret Bakanlığı, bazı Amerikan firmalarına Huawei’ye belirli mal ve teknolojileri satmaları için lisans vermişti, ancak yeni kararla birlikte tam yasak uygulanacak gibi görünüyor. Çin hükümeti ise ABD’nin hamlesine karşı duracağını ifade etti. Bu kararın, uluslararası ticaret ve finans kurallarının ihlali olarak nitelendirdi.