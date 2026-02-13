  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son seçim anketi belli oldu! İşte partilerin oy oranları ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi Çok ama çok şaşıracaksınız! Darbe üstüne darbe yiyen PKK, dümeni bakın hangi ülkeye kırdı Ekonomi yönetiminde beklenmedik gelişme! “O isim görevden ayrılıyor” iddiası Büyük çöküş başladı! 3 banka, şubelerini kapatma kararı aldı Tüm çalışanlara zorunlu! İkinci maaş olarak gelecek Altın toparlanıyor! Gram altın, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Harıl harıl petrol aranıyordu! Şu ana kadar bulunamayınca yeni karar alındı Ev sahiplerine zorunluluk geliyor! Emlakta bu işlemleri yapan yandı Anketler ortaya koydu! Avrupa'da korku hakim
Gündem
7
Yeniakit Publisher
ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Washington'da gerçekleştirdikleri temaslarda milli muharip uçak KAAN'ın motor tedariki konusunda ABD Kongresi'nden beklenen olumlu sinyalleri aldı. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi düzeyinde yapılan görüşmelerde savunma sanayii üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması masaya yatırılırken, Amerikan tarafının motor konusuna her zamankinden daha pozitif yaklaştığı vurgulandı. Trump ve Erdoğan arasındaki lider diplomasisinin Kongre'ye yansıması olarak görülen bu gelişme, KAAN projesinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

1
#1
Foto - ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay liderliğindeki heyet, ABD temasları kapsamında başkent Washington'da Kongre'nin her iki kanadında görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok başlığı muhataplarıyla değerlendirdi. Görüşmelere TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden Ankara Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, İstanbul Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da katıldı. Heyetin ABD programı kapsamında temaslarına devam edeceği bildirildi.

#2
Foto - ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi

Heyet, ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senato'sunda ABD Dışişleri Komitesi Başkanı Brian Mast, Senatör John Curtis, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch başta olmak üzere birçok önemli isimle ile bir araya geldi. Temasların ardından açıklama yapan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu olarak birkaç gündür ABD'deyiz, kongredeyiz. Temaslarda bulunuyoruz. Bugün de kongrenin her iki kanadıyla hem senato hem de temsilciler meclisindeki Dışişleri Komisyonu başkanlarıyla görüştük. Öncesinde Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Brian Mast ile tüm heyetimizle birlikte görüştük. Son derece verimli bir toplantı oldu. Son derece konsantre bir toplantı oldu. Tamamen konulara odaklanmış olduk ve görüştüğümüz konular nezdinde de pozitif görebildiğimiz kadarıyla da pozitif bir Türkiye ile ilgili bir ajanda ve pozitif bir yaklaşım olduğunu görmekten de mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi

Heyetin Senato temaslarına ilişkin konuşan Oktay, "Aynı şekilde Senato tarafında da yine Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Jim Risch ile yine heyetimizle birlikte bir görüşmemiz oldu. Orada da benzer konuları Türkiye ile ilgili hem bölgesel ilişkiler hem de ikili ilişkiler boyutundaki gündemimizde olan konuları değerlendirdik. Orada da yine pozitif bir yaklaşım olduğunu gördük. Bundan da mutluluk duyduk" dedi.

#4
Foto - ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi

Görüşmelerde Suriye, Gazze'de yürütülen barış çabaları, Rusya-Ukrayna savaşı ile Ermenistan-Azerbaycan hattındaki gelişmeler ele alındı. Oktay, bölgesel başlıklara ilişkin yaptığı açıklamada, "Tabii biliyorsunuz her iki devlet başkanı nezdinde, Türkiye ve ABD nezdinde, Cumhurbaşkanımız ve Trump boyutunda son derece pozitif ilişkilerin hükümetler nezdinde yansımasını da görüyoruz. Dolayısıyla biz bu pozitif ajandayı kongreye taşımak istedik. Yoğunlaştığımız konulardan birisi. Zaten Suriye'de ortaklaşa çalışıyoruz. Bölgedeki diğer tüm konularda ortaklaşa çalışıyoruz ve Gazze'deki yine buradaki barış görüşmeleri çerçevesinde ve orada birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. Aynı şekilde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki koridor boyutundaki çalışmalar ve tabiki Rusya ve Ukrayna boyutu" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi

Savunma sanayi alanındaki başlıkların da gündeme geldiğini belirten Oktay, özellikle KAAN motorları konusuna dikkat çekti. Oktay konuşmasında, "Ama bunun ötesinde ekonomik ilişkilerin geliştiği bir ortamdayız. Odaklanmak istediğimiz birkaç konu vardı bizim. Birincisi Kaan motorları boyutu idi. Gördüğümüz kadarıyla her iki taraftan da daha pozitif bir yaklaşım gördük, aldık. Her iki tarafta yakından ilgileneceklerini söyledi. Büyükelçilerimiz burada, bakanlıklarımız da zaten hükümet nezdinde konuyla yakından ilgileniyorlar. Ümit ediyoruz ki burada daha pozitif bir yaklaşımla bu konuyu yakın zamanda çözeriz, çözülür diye düşünüyoruz" dedi. Yaptırımlar başlığına ilişkin ise Oktay, "Onun ötesinde de belki CAATSA ve bu NDAA diye ifade ettiğimiz bütçe boyutundaki konudan bir takım yaptırımlar vardı. Onların da aslında belki geride bırakılmasıyla alakalı da pozitif bir ortamı da görüyoruz aslında. Bununla alakalı yine hükümet boyutu ve devlet başkanları nezdinde ama bizim de kongre boyutundaki temaslarımız bu konuyu belki daha yumuşak bir şekilde geride bırakmayla alakalı bir atmosferin olabileceğini de biz burada bütün komisyon üyelerimiz olarak da hissettik" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi

Görüşmelerin ardından ABD tarafının Türkiye ziyareti planına da değinen Oktay, "Yine görüşmelerimiz sonucunda biraz önce de hemen bize gelen bir geri bildirim vardı. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı'nda, heyeti ile birlikte belki bu yıl içerisinde Türkiye'ye bir ziyareti söz konusu olacak. Dolayısıyla ikili çok daha yakın bir temas kurma noktasında, anlaşmış bulmamız faydalıydı. Bugünkü görüşmelerimiz Türkiye açısından son derece faydalı oldu." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muaviye

Amerika veriyor ,hamdolsun. Ver coşkuyu !
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti
Gündem

Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti

Diyarbakır’daki Kurşunlu Camii’nde görevli imam ve müezzin, minareden Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlettikleri gerekçesiyle disiplin cezası ver..
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in makamında çekilen fotoğraf Atatürkçüleri kızdırdı.
Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?
Siyaset

Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Davutoğlu, toplantıda Epstein belgelerind..
Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Gündem

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde üç dönemdir halkın büyük teveccühüyle seçilen AK Partili Belediye Başkanı Zeynep Güneş, bu kez kültürel değ..
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
Enerjide İki Yeni Anlaşma Yolda! Irak ve Karadeniz’de Yeni Ortaklıklar Geliyor
Ekonomi

Enerjide İki Yeni Anlaşma Yolda! Irak ve Karadeniz’de Yeni Ortaklıklar Geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında iki yeni anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. Anlaşmalardan birinin Perş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23