ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi

Savunma sanayi alanındaki başlıkların da gündeme geldiğini belirten Oktay, özellikle KAAN motorları konusuna dikkat çekti. Oktay konuşmasında, "Ama bunun ötesinde ekonomik ilişkilerin geliştiği bir ortamdayız. Odaklanmak istediğimiz birkaç konu vardı bizim. Birincisi Kaan motorları boyutu idi. Gördüğümüz kadarıyla her iki taraftan da daha pozitif bir yaklaşım gördük, aldık. Her iki tarafta yakından ilgileneceklerini söyledi. Büyükelçilerimiz burada, bakanlıklarımız da zaten hükümet nezdinde konuyla yakından ilgileniyorlar. Ümit ediyoruz ki burada daha pozitif bir yaklaşımla bu konuyu yakın zamanda çözeriz, çözülür diye düşünüyoruz" dedi. Yaptırımlar başlığına ilişkin ise Oktay, "Onun ötesinde de belki CAATSA ve bu NDAA diye ifade ettiğimiz bütçe boyutundaki konudan bir takım yaptırımlar vardı. Onların da aslında belki geride bırakılmasıyla alakalı da pozitif bir ortamı da görüyoruz aslında. Bununla alakalı yine hükümet boyutu ve devlet başkanları nezdinde ama bizim de kongre boyutundaki temaslarımız bu konuyu belki daha yumuşak bir şekilde geride bırakmayla alakalı bir atmosferin olabileceğini de biz burada bütün komisyon üyelerimiz olarak da hissettik" ifadelerini kullandı.