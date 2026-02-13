ABD’den çifte sinyal! Göklerin yeni kralı KAAN için müjdeli haber geldi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Washington'da gerçekleştirdikleri temaslarda milli muharip uçak KAAN'ın motor tedariki konusunda ABD Kongresi'nden beklenen olumlu sinyalleri aldı. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi düzeyinde yapılan görüşmelerde savunma sanayii üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması masaya yatırılırken, Amerikan tarafının motor konusuna her zamankinden daha pozitif yaklaştığı vurgulandı. Trump ve Erdoğan arasındaki lider diplomasisinin Kongre'ye yansıması olarak görülen bu gelişme, KAAN projesinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.