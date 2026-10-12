ABD’deki “baypas” diplomasisi İsrail’in feleğini şaşırttı! Marom: Direniş eksenine Türkiye liderlik ediyor

Eiland, İsrail'in dışlanması ihtimaline ilişkin "Ekonomik faturası çok ağır olur, kayıplar yüksek olur ve İsrail'in stratejik konumu gerilemeye başlar. Bu, birkaç yılda telafi edilebilecek bir durum değil çünkü onlarca yılı kapsayan bir yatırım projesi." dedi. İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hezi Halavia, İsrail'deki mevcut bürokratik süreçlerin projenin ilerleyişini yavaşlattığına dikkati çekerek, bölgesel aktörlerin bu engellerden muaf şekilde daha hızlı karar alıp uyguladığını ifade etti.