ABD’deki “baypas” diplomasisi İsrail’in feleğini şaşırttı! Marom: Direniş eksenine Türkiye liderlik ediyor
İsrail basını, Tel Aviv'in, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC) dışında kalması halinde stratejik önemini kaybetmekten endişe ettiğini bildirdi. Eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve politika üzerindeki ağırlığının projenin mevcut yapısını doğrudan etkilediğini vurguladı. Marom, 'Bu direniş eksenine liderlik eden taraf en başta Türkiye'dir' ifadelerini kullandı.