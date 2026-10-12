  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in uluslararası meşruiyeti aşınıyor: Mehmet Rakipoğlu açıkladı... Tepki üstüne tepki yağıyor! 11 kişinin öldüğü trafik kazası sonrası tur şirketinden “Yok artık” dedirten savunma Dev kruvaziyer gemisi Marmaris'te: Limana 2 bin 370 turist getirdi Husilerin mezhebi tartışılıyor: Zeydilikten Humeynîciliğe uzanan ideolojik dönüşüm! Meclis binasının yanıbaşındaki batakhanelere mühür Fuhuş yuvalarına kilit vuruldu! Yapay zeka milyonların işini elinden mi alacak: Bunu yapan paraya para demeyecek Otobüs faciasında can verenlere hüzünlü veda: Bursa’nın bağrına 11 ateş düştü Eskişehir’de 'süper meyve' aronya üretimi yaygınlaşıyor: Şifa deposu, C vitamini zengini... Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!
Dünya
6
Yeniakit Publisher
ABD’deki "baypas" diplomasisi İsrail’in feleğini şaşırttı! Marom: Direniş eksenine Türkiye liderlik ediyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD’deki “baypas” diplomasisi İsrail’in feleğini şaşırttı! Marom: Direniş eksenine Türkiye liderlik ediyor

İsrail basını, Tel Aviv'in, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC) dışında kalması halinde stratejik önemini kaybetmekten endişe ettiğini bildirdi. Eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve politika üzerindeki ağırlığının projenin mevcut yapısını doğrudan etkilediğini vurguladı. Marom, 'Bu direniş eksenine liderlik eden taraf en başta Türkiye'dir' ifadelerini kullandı.

#1
Foto - ABD’deki "baypas" diplomasisi İsrail’in feleğini şaşırttı! Marom: Direniş eksenine Türkiye liderlik ediyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Türkiye'nin koridorun İsrail üzerinden geçmesini önlemek için ABD nezdinde diplomatik temaslar yürüttüğü aktarıldı. Haberde, Mısır'ın IMEC projesiyle Süveyş Kanalı'ndan elde ettiği geliri kaybetme ihtimalinden rahatsız olduğu, Suriye'nin ise rotanın Hayfa yerine kendi limanlarına bağlanmasını istediği kaydedildi. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, Kanal 13'e yaptığı açıklamada, koridorun İsrail'i baypas ederek Doğu ile Batı'yı birbirine bağlaması halinde ülkesinin Orta Doğu'daki tüm lojistik ve stratejik avantajını kaybedeceğini belirtti.

#2
Foto - ABD’deki "baypas" diplomasisi İsrail’in feleğini şaşırttı! Marom: Direniş eksenine Türkiye liderlik ediyor

Eiland, İsrail'in dışlanması ihtimaline ilişkin "Ekonomik faturası çok ağır olur, kayıplar yüksek olur ve İsrail'in stratejik konumu gerilemeye başlar. Bu, birkaç yılda telafi edilebilecek bir durum değil çünkü onlarca yılı kapsayan bir yatırım projesi." dedi. İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hezi Halavia, İsrail'deki mevcut bürokratik süreçlerin projenin ilerleyişini yavaşlattığına dikkati çekerek, bölgesel aktörlerin bu engellerden muaf şekilde daha hızlı karar alıp uyguladığını ifade etti.

#3
Foto - ABD’deki "baypas" diplomasisi İsrail’in feleğini şaşırttı! Marom: Direniş eksenine Türkiye liderlik ediyor

Eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve politika üzerindeki ağırlığının projenin mevcut yapısını doğrudan etkilediğini vurguladı. Marom, "Bu direniş eksenine liderlik eden taraf en başta Türkiye'dir. Türkiye, bütün İslam dünyasında bir hegemonya kurmak istiyor ve elbette, Türkiye'nin tamamen bir uzantısı haline gelmiş olan Suriye gibi başka aktörler de var." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - ABD’deki "baypas" diplomasisi İsrail’in feleğini şaşırttı! Marom: Direniş eksenine Türkiye liderlik ediyor

İsrail'de ulusal güvenlik kurumlarına danışmanlık veren MIND Israel düşünce kuruluşunun araştırmacısı Noa Shustherman Dvir ise Tel Aviv yönetiminin süreçleri ilerletmekte oldukça pasif kaldığının altını çizerek IMEC'in dışında kalmasının ülkesini küresel ticarette "dışlanmış bir aktör" konumuna düşüreceğini vurguladı.

#5
Foto - ABD’deki "baypas" diplomasisi İsrail’in feleğini şaşırttı! Marom: Direniş eksenine Türkiye liderlik ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı! Fondaki para dudak uçuklattı
Gündem

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı! Fondaki para dudak uçuklattı

Türkiye’yi sarsan fon tasfiye sürecinde dikkat çeken bir şirket daha ortaya çıktı. Mopaş, KAP’a yaptığı açıklamada yaklaşık 2,52 milyar TL’l..
Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu
Gündem

Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu

Gazeteci Ferhat Murat’ın Habertürk canlı yayınında eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay ile girdiği tartışmadaki sözleri gündem oldu. CHP’li..
‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala…’ Ekrem Kızıltaş kirli fon planını açıkladı
Gündem

‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala…’ Ekrem Kızıltaş kirli fon planını açıkladı

Akit TV yorumcusu ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Türkiye’nin artık yaklaşan seçimleri konuşmaya başladığı bir zaman diliminde pat..
Kılıçdaroğlu sordu Halk TV’nin patronu sustu! Laf salatasını bırak cevap ver Cafer!
Gündem

Kılıçdaroğlu sordu Halk TV’nin patronu sustu! Laf salatasını bırak cevap ver Cafer!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı yayında, “Halk TV'nin sahibi neden Türkiye'ye gelmiyor, Sahibi yabancı bir ülkede olup d..
Bengal kaplanı saldırdı! Hayvanat bahçesinde korkunç ölüm
Dünya

Bengal kaplanı saldırdı! Hayvanat bahçesinde korkunç ölüm

İngiltere Yorkshire'da bir hayvanat bahçesinde Bengal kaplanının tutulduğu alana giren kişi, hayvanın saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hasta..
Sıcak saatler yaşanıyor! Süper tanker mayına çarptı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Süper tanker mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı’nda bir süper tanker mayına çarptı" ifadeleri kullandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23