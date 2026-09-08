  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de tartışma çıkaran iddia: New Yorkluları yıllardır keklemişler Ne bakım ne de krem... Nemlendiriciden verim almanın nedeni: Çeşidi kullanılan ürüne göre değişir Günde sadece 1 tatlı kaşığı alın gribe elveda deyin... İşte herkesin kullandığı can suyu... Norveç- Rusya hattında yüksek gerilim: İki ülke birbirine girdi! Ezber bozan tatbikat: Füze sistemi konuşlandırıldı İşte en sağlıklı tavuğun kısmı ortaya çıktı: Meğer burasıymış, tüketirken dikkat! Göğüs mü, but mu? Solcular bu haberi görmüyor. Yüz binlerce avroluk lüks tekneye "babam sağolsun" savunması Marco Asensio’dan Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme
Gündem
5
Yeniakit Publisher
ABD'de tartışma çıkaran iddia: New Yorkluları yıllardır keklemişler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

ABD'de tartışma çıkaran iddia: New Yorkluları yıllardır keklemişler

ABD'de 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrası New York'taki hava kalitesiyle ilgili gerçeklerin gizlendiği ve bölge halkının yıllarca yanlış bilgilendirildiği iddia edildi.

1
#1
Foto - ABD'de tartışma çıkaran iddia: New Yorkluları yıllardır keklemişler

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, 11 Eylül saldırıları sonrası kentteki hava kalitesine ilişkin 170 bin sayfadan fazla belgenin incelendiği belirtildi. New York Belediyesinin de bunları kamuoyuna açıklayacağı kaydedilen haberde, saldırıların ardından New Yorklulara yıkılan kulelerin çevresindeki havanın solunmasının güvenli olduğunun defalarca söylendiği aktarıldı.

#2
Foto - ABD'de tartışma çıkaran iddia: New Yorkluları yıllardır keklemişler

Haberde, saldırılardan 10 ay sonra bile sağlık yetkililerinin asbest bulunduğuna dair kanıtlar tespit ettiğine dikkat çekilerek, belgelerin New Yorkluların yıkılan kulelerin olduğu bölgeye güvenli hale gelmeden dönmeleri yönünde talimat verildiği görüşünü güçlendirdiği vurgulandı.

#3
Foto - ABD'de tartışma çıkaran iddia: New Yorkluları yıllardır keklemişler

Bu durumun, işçileri ve bölge sakinlerini tehlikeli toksinlere maruz bırakmış olabileceği belirtilen haberde, belgelerin yayımlanmasının, kenti yeni davalara maruz bırakabileceği ve 11 Eylül'den sonra hastalananların tazminat fonlarına başvurularında yardımcı olabileceğine işaret edildi.

#4
Foto - ABD'de tartışma çıkaran iddia: New Yorkluları yıllardır keklemişler

Haberde, "Saldırılarla bağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısının, 11 Eylül'de hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişiden daha fazla olduğuna inanılıyor. Bu kişiler akciğer ve kan kanserleri ile kalp ve solunum hastalıklarına yenik düşüyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi
Gündem

CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki kritik İkinci Başkan Vekilliği seçiminde CHP ile YENİ Parti ortak adayda buluştu. İki partinin dest..
Üsküdar Belediye Başkanvekili sonunda belli oldu! İşte kazanan isim
Gündem

Üsküdar Belediye Başkanvekili sonunda belli oldu! İşte kazanan isim

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili'ni seçmek üzere yapılan 5 Eylül'de yapılan toplantı, meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı..
Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı
Dünya

Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı

İtalya Başbakanı Meloni, Schengen Bölgesi’nin korunmasının Avrupa Birliği’nin dış sınırlarını güvence altına almasına bağlı olduğunu söyledi..
Suudi Arabistan'a büyük saldırı!
Dünya

Suudi Arabistan'a büyük saldırı!

Suudi Arabistan’ın resmi açıklamasına göre, salı sabahı ülkenin güneyindeki kentlere Ensarullah tarafından düzenlenen saldırılarda onlarca k..
İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!
Dünya

İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!

İngiltere Başbakanı Andy Burnham hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan İsrail yerleşimlerine yönelik yeni yaptırım paketini bugün ..
Otomotiv yan sanayisine dev soruşturma! Rekabet Kurumu düğmeye bastı: İşte 39 şirket ve birlik
Gündem

Otomotiv yan sanayisine dev soruşturma! Rekabet Kurumu düğmeye bastı: İşte 39 şirket ve birlik

Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren 37 teşebbüs ile 2 teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın me..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23