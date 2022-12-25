ABD'de kar yağışı can almaya devam ediyor

Ülke çapında ise dün akşam saatlerinde 315 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Ülkede en az 13 eyalette yaklaşık 65 milyon kişiye hizmet veren elektrik dağıtım şirketi PJM Interconnection, kullanım kapasitesinin aşırı soğuklar nedeniyle zorlandığına dikkat çekerek, halka termostatları normalden daha düşük bir değere ayarlamalarını, ocak ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaları kullanmamalarını tavsiye etti.