2023-10-09 07:24:32 ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor
Kaliforniya’da bulunan bu tarla son zamanlarda ziyaretçi akınına uğramaya başladı.
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Kaliforniya’da bulunan bu tarla son zamanlarda ziyaretçi akınına uğramaya başladı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Half Moon Bay bölgesinde bulunan Andreotti Family çiftliğindeki ayçiçeği tarlaları ziyaretçilerin ilgisini çekti.
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