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Dünya
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ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

2023-10-09 07:24:32
ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

Kaliforniya’da bulunan bu tarla son zamanlarda ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

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Foto - ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Half Moon Bay bölgesinde bulunan Andreotti Family çiftliğindeki ayçiçeği tarlaları ziyaretçilerin ilgisini çekti.

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Foto - ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

#3
Foto - ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

#4
Foto - ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

#5
Foto - ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

#6
Foto - ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

#7
Foto - ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

#8
Foto - ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

#9
Foto - ABD’de herkes bu tarlaya akın ediyor

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