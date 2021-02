ABD sert kış koşulları nedeniyle zor günler geçirirken, ülkedeki yarım milyondan fazla evsizin de hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Bu yıl özellikle New York’taki evsiz sayısının arttığı bildirilirken, 8.3 milyondan fazla nüfusa sahip kentte her 106 New Yorklu'dan birinin evsiz olduğu kaydedildi. Bu sayı da yaklaşık 80 bin kişiye karşılık geliyor.