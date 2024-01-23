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Teknoloji-Bilişim
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ABD yeni hayaleti B-21 Raider uçağının üretimine başlıyor

2024-01-23 19:54:06
ABD yeni hayaleti B-21 Raider uçağının üretimine başlıyor

ABD'nin hayalet uçakları B-1B Lancer ve B-2 Spirit'in yerini alacak olan B-21 Raider'ın üretimi için start verildi.

#1
Foto - ABD yeni hayaleti B-21 Raider uçağının üretimine başlıyor

Amerika'nın en önemli havacılık ve savunma şirketlerinden Northrop Grumman, Pentagon'un en yeni bombardıman uçağı "B-21 'Raider" üretimi için yeşil ışık yaktı.

#2
Foto - ABD yeni hayaleti B-21 Raider uçağının üretimine başlıyor

B-21 'Raider' stealth bombardıman uçağının üretimi başlıyor.

#3
Foto - ABD yeni hayaleti B-21 Raider uçağının üretimine başlıyor

ABD Savunma Bakanlığı müsteşarı William LaPlante, "Geçtiğimiz sonbaharda, yer ve uçuş testlerinin sonuçlarına ve ekibin üretime yönelik olgun planlara dayanarak, B-21'lerin düşük bir oranda üretimine başlanması için onay verdim" dedi. LaPlante Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Bu programın en önemli özelliklerinden biri, düşmanlara karşı inandırıcı bir caydırıcılık sağlamak için en başından itibaren ve büyük ölçekte üretim için tasarlanması olmuştur. Eğer büyük ölçekte üretim yapmaz ve askerlere sunmazsanız, kabiliyetin gerçekten bir önemi kalmaz" dedi.

#4
Foto - ABD yeni hayaleti B-21 Raider uçağının üretimine başlıyor

Geçen hafta ABD Hava Kuvvetleri, altı B-21 test uçağından birinin Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir test sortisi gerçekleştirdiğini doğruladı; bu, bombardıman uçağının kamuoyuna açıklanan ikinci uçuşu olmuştu.

#5
Foto - ABD yeni hayaleti B-21 Raider uçağının üretimine başlıyor

B-1B Lancer ve B-2 Spirit'in yerini alacak olan uçağın, 2025'te envantere girmesi bekleniyor. Hava Kuvvetleri en az 100 adet satın almayı planlıyor. Yeni bombardıman uçağının öncekilerden çok daha ucuza mal olması bekleniyor, ancak Savunma Bakanlığı henüz sözleşmenin ayrıntılarını ya da Northrop Grumman ile anlaşılan değerleri açıklamadı.

#6
Foto - ABD yeni hayaleti B-21 Raider uçağının üretimine başlıyor

B-21 Raider'ın geliştirilmesi büyük ölçüde gizlilik içinde yürütüldü ve kesin fiyatı gizli tutuldu, ancak uçakların her birinin yaklaşık 750 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

#7
Foto - ABD yeni hayaleti B-21 Raider uçağının üretimine başlıyor

1- Altıncı Nesil: Yeni nesil gizlilik teknolojisi, gelişmiş ağ oluşturma yetenekleri ve açık sistem mimarisi ile geliştirilen B-21, üst düzey tehdit ortamı için optimize edilmiş, görev durumuna göre insanlı ve insansız olarak uçuş yapabilecek. İş başında hava filosunun komuta merkezi olacak. 2- Çok Yönlü ve Gizli: ABD hava gücünün önümüzdeki yıllarda bel kemiği olacak. B-21, veriler, sensörler ve gelişmiş silahlarla yeni, farklı bir yetenek ve esneklik sunacak. Konvansiyonel ve nükleer yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Çok çeşitli savunma sistemleri ve doğrudan saldırı yeteneği ile gökyüzündeki en etkili uçaklardan biri olacak. B-21 Raider, dünyanın herhangi bir yerindeki hedefi kontrol altında tutabilecek. Görünmezlik özelliği, gelişmiş uzun menzilli hassas vuruş yeteneklerine ek olarak, geniş bir sistemiyle de istihbarat sağlayacak. Gözetleme, keşif, elektronik saldırı ve çok alanlı ağ oluşturma yetenekleri olacak.

#8
Foto - ABD yeni hayaleti B-21 Raider uçağının üretimine başlıyor

3- Dijital Bombacı: B-21 aynı zamanda dijital bir bombardıman uçağı olacak. B-21 Raider, Northrop Grumman’ın California, Palmdale’deki fabrikasında son montaj ve test aşamaları bulunuyor, ama en önemlilerinden birisi olarak dijital tarafı ve yazılımları dikkat çekiyor. 4- Bulut Teknolojisi: Northrop Grumman ve Hava Kuvvetleri , B-21 yer sistemleri verilerinin bir bulut ortamında tutacak. Güçlü bulut tabanlı dijital altyapı sayesinde daha düşük maliyetli bakım yapılabilecek. 5- Açık Mimari: Gelişen tehditler ve yeni oluşumlar karşısında B-21 sürekli kendini yenileyebilecek. Bu amaca uygun tasarlanmış ve önceki nesil uçaklar gibi blok yükseltmeleri yaşamayacak. Açık mimariyle inşa edilmiş olması yeni teknolojilere, yeteneklere, silahlara, çevik yazılım yükseltmeleri ve donanım esnekliğine imkan sağlıyor. Böylece B-21 Raider yıllar boyunca sürekli olarak gelişmeler karşısında yenilenmiş olacak.

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