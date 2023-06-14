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ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

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ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

2023-06-14 10:28:24
ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde elde ettiği tarihi zaferin ardından dünya basınından çarpıcı analizler gelmeye devam ediyor. Seçim öncesi Erdoğan nefreti kusan Batı medyası gerçeği yavaş yavaş görmeye başladı. ABD ve Yunan basınından dikkat çeken bir itiraf daha geldi. ABD'li gazete ve Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden birinin İngilizce edisyonunda Türkiye ve Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir analizler yer aldı.

#1
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

Yunanistan'dan Türkiye ve Erdoğan itirafı geldi. Türkiye'nin tüm hamlelerini takip eden Yunan basını Erdoğan'ın ABD ve AB'nin taleplerini yerine getirmek zorunda olmayan güçlü bir lider imajı çizdiği ifade edildi. Öte yandan Batı'nın Türkiye'yi kaybetmekten korktuğu da ifade edildi. ABD'li The Hill ise Batı'nın neden Ankara'ya sırtını dönemeyeceğini yazdı.

#2
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

Türkiye'nin Batı kampının dışında stratejik ortakları ve muhatapları olduğunu yazan Ekathimerini, Batı'ya da tam anlamı ile kapının kapatılmadığını yazdı.

#3
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

SKANDAL İDDİALARINI YİNE ÖNE SÜRDÜLER Türkiye'nin Moskova'ya yapılan yaptırımlara ortak olmadığından şikâyet eden gazete F-16 talebinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Türkiye'nin NATO'nun en büyük askeri gücü olduğuna dikkat çekilen haberde, AB ve ABD'nin Türkiye'yi kaybetmekten korktuğu için bazı meseleleri sorun etmekten kaçındığını yazdı.

#4
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

ABD VE AVRUPA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine engel olması ya da yaptırımlar konusundaki tavrı NATO ülkelerini ne kadar tehdit ederse etsin yine de hakim olan görüşün "Türkiye'yi kaybetmemek" yönünde olacağı ifade edildi.

#5
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

Bu durumun da kendilerini rahatsız ettiği açık açık belirtilen haberde, gerçekçi olunması gerektiği ifade edildi.

#6
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

Erdoğan'ın Washington veya Avrupa'ya itaat etmeye gerek duymayan yeni bir dönemin güçlü lideri olarak gördüğü yazıldı.

#7
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

Öte yandan ABD'li The Hill'de bu itirafı doğrulayacak cinste bir haber yayınlandı. Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ABD ve Avrupalı müttefiklerine sert bir uyarı olduğu ifade edilen haberde, 'Kesin olan tek şeyin Türkiye ile ilişkilerde dikkatli olmaları gerektiği' vurgulandı.

#8
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

GÜÇLÜ BİR ADAM Erdoğan'ın Rusya ve Batı arasında tarafsız bir konumda olduğu açıkça yazılırken güçlü bir adam olarak itibarının artacağı belirtildi.

#9
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

TAKDİR ETMEMEK APTALLIK OLUR Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine dikkat çeken gazete, Ukrayna limanlarına giden gemilerin kontrolünün Türkiye'nin elinde olduğunu ve herhangi bir NATO ülkesinin bunu takdir etmemesinin aptallık olduğu yazıldı.

#10
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

NATO ülkelerinin tahıl koridoru nedeniyle Türkiye'ye müteşekkir olması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin dış politikadaki stratejik hamlelerine dikkat çekilen haberde güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip olduğu yazıldı.

#11
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

Türkiye'nin İsrail'i Filistin konusunda eleştirirken bir yandan da iyi ilişkiler kurduğu, Ukrayna'ya insansız hava araçları zırhlı personel taşıyıcıları ihraç ederken Rusya ile başta demir çelik olmak üzere çeşitli ticari iş birlikleri yaptığı ifade edildi. ABD Dış İlişkiler Konseyi'nden Steve Cook'un "Washington ve Ankara artık onları birbirine bağlayan kapsayıcı tehditleri veya çıkarları paylaşmıyor." görüşünü de okuyucularına aktardı.

#12
Foto - ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

TARİHİ ZAFER HAZIMSIZLIĞI Ancak ABD'nin Erdoğan'ın ikinci turdaki tarihi zaferinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Amerika'nın mevcut şartlarda Türk Amerikan ittifakını bozmayı düşünmeyeceği yazıldı.

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