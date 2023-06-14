ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde elde ettiği tarihi zaferin ardından dünya basınından çarpıcı analizler gelmeye devam ediyor. Seçim öncesi Erdoğan nefreti kusan Batı medyası gerçeği yavaş yavaş görmeye başladı. ABD ve Yunan basınından dikkat çeken bir itiraf daha geldi. ABD'li gazete ve Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden birinin İngilizce edisyonunda Türkiye ve Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir analizler yer aldı.