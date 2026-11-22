ABD ve İsrail gerginliği körüklüyordu! İran'ın açıklaması derin nefes aldırdı
ABD ve İsrail'in yeni saldırı planları yaptığı ileri sürülürken İran cephesinden rahatlatan bir açıklama geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ve İsrail'in yeni saldırı planları yaptığı ileri sürülürken İran cephesinden rahatlatan bir açıklama geldi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkeler aracılığıyla yürütülen görüşmelere ilişkin konuştu.
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre Garibabadi, umutlandıran açıklamalar yaptı.
Olası tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını söyleyen Garibabadi, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin arabulucu ülkeler vasıtasıyla sürdüğünü belirterek, "Diplomasi penceresi hala açık ve görüşmeler devam ediyor." dedi.
İran'ın kendi çıkarlarının karşılandığı ve kabul edilebilir bir anlaşma istemesinin doğal olduğunu söyleyen Garibabadi, ülkesinin başka ülkeleri memnun etmek ya da bir uzlaşmaya varmak uğruna tavizler vermek için müzakere yürütmediğini ifade etti.
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