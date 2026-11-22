İran'ın kendi çıkarlarının karşılandığı ve kabul edilebilir bir anlaşma istemesinin doğal olduğunu söyleyen Garibabadi, ülkesinin başka ülkeleri memnun etmek ya da bir uzlaşmaya varmak uğruna tavizler vermek için müzakere yürütmediğini ifade etti.