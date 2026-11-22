Bağ-Kur (4/b): 25 tam yıl prim ödeyen kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. 15 tam yıl prim koşulunda ise kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaş şartı uygulanıyor. Emekli Sandığı (4/c): Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 25 yıl hizmet şartı bulunuyor. 8. Kademeli emeklilikte yaş ve prim tablosu açıklandı mı? Hayır. Henüz kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu bulunmuyor. Bununla birlikte TBMM'ye sunulan tekliflerden birinde sigorta başlangıç yılına göre kadın ve erkekler için farklı emeklilik yaşları öneriliyor. Teklifte öngörülen yaş şartlarına göre, 9 Eylül-31 Aralık 1999 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kadınların 49, erkeklerin ise 51 yaşında emekli olması öneriliyor. 2000 yılında sigorta girişi bulunanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 52 olarak belirlenirken, 2001 yılında sigortalı olanlarda bu sınır kadınlarda 51, erkeklerde 53'e yükseliyor. 2002 yılı sigorta girişlilerinde kadınlar için 52, erkekler için 54; 2003 yılında sigortalı olanlarda ise kadınlar için 53, erkekler için 55 yaş şartı öngörülüyor. Teklifte 2004 yılı girişliler için kadınlarda 54, erkeklerde 56; 2005 yılı girişliler için kadınlarda 55, erkeklerde 57 yaş şartı yer alıyor. 2006 yılında ilk kez sigortalı olan kadınların 56, erkeklerin 58; 2007 yılı girişlilerin ise kadınların 57, erkeklerin 59 yaşında emekli olması teklif ediliyor. Son olarak 1 Ocak-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı bulunanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı uygulanması öngörülüyor. Bu rakamlar kanun teklifi kapsamında önerilen yaşları gösteriyor. Kesinleşmiş emeklilik şartları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.