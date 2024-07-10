ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

ERDOĞAN'DAN "NATO SAVAŞIN TARAFI OLMASIN" VURGUSU Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Washington'daki NATO Zirvesi öncesi "NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi" uyarısında bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığı ve desteği herkesin malumudur. Ukrayna'yı desteklemek için atılacak adımları tasarlarken NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi yönündeki ilkeli duruşumuzu da muhafaza ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını ilk günden beri ifade ettik. Bu uğurda İstanbul süreci başta olmak üzere önce ateşkesi temin, ardından da kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk. Silahların konuştuğu, kan döküldüğü ve can kaybının yaşandığı her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.