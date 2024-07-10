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ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

2024-07-10 11:23:57
ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

Türkiye'nin Rusya - Ukrayna meselesindeki itidalli, ilkeli ve barış yanlısı tutumu sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi "NATO savaşın tarafı olmasın. Adil bir barışın kaybedeni olmaz" vurgusu yaptı. Ancak ABD, İngiltere ve Batı yangını körüklemekten geri durmadı. ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 'tarihi destek' sağlayacaklarını duyurdu. İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Keir Starmer ise İngiltere menşeili füzelerin Rusya'nın içine yapılacak saldırılarda kullanılabileceğini ilan etti.

#1
Foto - ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 2 buçuk yılı aşkın bir zaman dilimi geride kalırken, ABD ve Batı bölgedeki yangını körüklemekten geri durmuyor. Türkiye ise çatışmaların başından bu yana her iki ülke ile diyaloğunu koruyarak 'barış' diplomasisi yürüttü. Moskova ve Kiev temsilcilerini İstanbul'da masaya bile oturttu.

#2
Foto - ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

PUTİN 'İSTANBUL' DEDİ... ANLAŞMALAR HALA MASADA Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Anlaşmaları'nın hala masada olduğunu ve barış müzakereleri için temel oluşturabileceğini söyledi. Ankara'nın Ukrayna krizinin çözümüne dair bir barış platformu önermesine de Kremlin yeşil ışık yaktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu" dedi.

#3
Foto - ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

ERDOĞAN'DAN "NATO SAVAŞIN TARAFI OLMASIN" VURGUSU Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Washington'daki NATO Zirvesi öncesi "NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi" uyarısında bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığı ve desteği herkesin malumudur. Ukrayna'yı desteklemek için atılacak adımları tasarlarken NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi yönündeki ilkeli duruşumuzu da muhafaza ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını ilk günden beri ifade ettik. Bu uğurda İstanbul süreci başta olmak üzere önce ateşkesi temin, ardından da kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk. Silahların konuştuğu, kan döküldüğü ve can kaybının yaşandığı her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

ABD SAVAŞI KÖRÜKLÜYOR... "UKRAYNA'YA TARİHİ DESTEK SAĞLAYACAĞIZ" ABD'den ise Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı daha da şiddetlendirme peşinde. ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin ilk gününde yaptığı konuşmada, Rusya'nın işgal girişimine karşı Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini içeren "tarihi önemde bir destek" sağlayacaklarını açıkladı. ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı: "Bugün Ukrayna'ya hava savunması için tarihi önemde bir destek sağlayacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak" Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" belirterek "Ancak şunu bilin ki, Ukrayna özellikle bizim ortak desteğimiz sayesinde Putin'i durduracaktır" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

İNGİLTERE'DEN UKRAYNA'YA: FÜZELERİMİZİ RUSYA'YA SALDIRIDA KULLANABİLİRSİNİZ Gelelim İngiltere'ye... İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Keir Starmer, NATO Zirvesi'nin "Rusya'ya karşı kararlılığı güçlendirmek için bir şans" olduğu dile getirerek Ukrayna'dan yana saf tuttu. Starmer, Ukrayna'nın elindeki İngiltere menşeili füzelerin Rusya'nın içine yapılacak saldırılarda kullanılabileceğini ilan etti.

#6
Foto - ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

NATO ZİRVESİ İLE EŞ GÜDÜMLÜ KİEV'E DÜŞEN FÜZELER Öte yandan 'Ukrayna' gündemli NATO Zirvesi ile eş güdümlü olarak çatışmalar şiddetlenirken Kiev'e peşi sıra füzeler düştü. Rusya tarafı saldırıyı kabullenmedi, Ukrayna'nın kendi hava savunma sisteminden seken füzelerin Kiev'e düştüğünü öne sürdü.

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