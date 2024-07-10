2024-07-10 11:23:57 ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"
Türkiye'nin Rusya - Ukrayna meselesindeki itidalli, ilkeli ve barış yanlısı tutumu sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi "NATO savaşın tarafı olmasın. Adil bir barışın kaybedeni olmaz" vurgusu yaptı. Ancak ABD, İngiltere ve Batı yangını körüklemekten geri durmadı. ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 'tarihi destek' sağlayacaklarını duyurdu. İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Keir Starmer ise İngiltere menşeili füzelerin Rusya'nın içine yapılacak saldırılarda kullanılabileceğini ilan etti.