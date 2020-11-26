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Dünya
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ABD şokta! İstila ettiler

2020-11-26 16:56:43
ABD şokta! İstila ettiler

Koronavirüs, George Flody olayları, seçimler, kasırga ve son olarak istila... ABD son dönemde çok zor günler geçiriyor.

#1
Foto - Koronavirüs nedeniyle kırılan ABD'de şu ana kadar 275 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle kırılan ABD'de şu ana kadar 275 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - Son olarak ABD’nin güneydoğusunda yer alan eyaletlerde oldukça istilacı bir tür olan dev kertenkelelerin görüldüğü belirtildi.

Son olarak ABD’nin güneydoğusunda yer alan eyaletlerde oldukça istilacı bir tür olan dev kertenkelelerin görüldüğü belirtildi.

#3
Foto - Anavatanı Güney Amerika olan ve siyah-beyaz tegu (Latince: Salvator Merianae) olan hayvanın boyu 120-140 santimetre, ağırlığı ise 3-7 kilo arasında değişiyor. Georgia Doğal Yaşam Departmanı yetkilileri hayvanın ABD’ye ilk kez 1990’lı yılların sonunda evcil hayvan ya da derisinden eşya yapılmak amacıyla getirildiğini ifade etti.

Anavatanı Güney Amerika olan ve siyah-beyaz tegu (Latince: Salvator Merianae) olan hayvanın boyu 120-140 santimetre, ağırlığı ise 3-7 kilo arasında değişiyor. Georgia Doğal Yaşam Departmanı yetkilileri hayvanın ABD’ye ilk kez 1990’lı yılların sonunda evcil hayvan ya da derisinden eşya yapılmak amacıyla getirildiğini ifade etti.

#4
Foto - Sahiplerinin onları terk etmesi nedeniyle de köpek boyundaki kertenkeleler, ABD habitatında tehditkar bir şekilde çoğalmaya başladı.

Sahiplerinin onları terk etmesi nedeniyle de köpek boyundaki kertenkeleler, ABD habitatında tehditkar bir şekilde çoğalmaya başladı.

#5
Foto - Konuya ilişkin açıklama yapan doğa koruma yetkilisi Amy Yackel, National Geographic’e yaptığı açıklamada, yalnızca 2000 ile 2010 yılları arasında Brezilya, Arjantin ve Uruguay’dan yaklaşık 80 bin siyah-beyaz tegunun kaçak yollarla getirildiğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan doğa koruma yetkilisi Amy Yackel, National Geographic’e yaptığı açıklamada, yalnızca 2000 ile 2010 yılları arasında Brezilya, Arjantin ve Uruguay’dan yaklaşık 80 bin siyah-beyaz tegunun kaçak yollarla getirildiğini söyledi.

#6
Foto - Dev kertenkeleler insanlar için doğrudan zararlı olmasa da ekosisteme büyük yıkımlara neden olabiliyor.

Dev kertenkeleler insanlar için doğrudan zararlı olmasa da ekosisteme büyük yıkımlara neden olabiliyor.

#7
Foto - Kertenkeleler çok kısa sürede üreyebiliyorlar. Bir dişi kertenkelenin ortalama 35 yumurta bıraktığı belirtiliyor.

Kertenkeleler çok kısa sürede üreyebiliyorlar. Bir dişi kertenkelenin ortalama 35 yumurta bıraktığı belirtiliyor.

#8
Foto - Dev kertenkelelerin doğadaki diğer canlılar için büyük tehlike oluşturduğu ve sayılarının tam olarak bilinmediği ifade ediliyor.

Dev kertenkelelerin doğadaki diğer canlılar için büyük tehlike oluşturduğu ve sayılarının tam olarak bilinmediği ifade ediliyor.

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