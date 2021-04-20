ABD sermayesi futbolun içine dinamit koydu

‘Bunların derdi daha çok para, 12 takım renklerini belli etti’ HaberTürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar ise bu projenin 90’lı yıllarda düşünüldüğünü ancak hayata geçirilmediğini söyleyerek “2010’lu yıllarla beraber futbol değişti, hayat da değişti. Artık 100 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak bir takıma yetmiyor. Bu 12 takım renklerini belli etti. Bunların derdi sadece para, daha çok para. Kalite olduğuna bakmayın, amaç parayı kazanmak. O günle bugün arasındaki en büyük fark da, bu projenin finansmanı olan firma. O zaman bir finansör bulamamışlardı, şimdi buldular. JP Morgan, her şeyi taahhüt etti. Planlamışlar, yapmışlar. 350 milyon euroluk bir katılım parası almak, muazzam bir şey onlar için. Çünkü Şampiyonlar Ligi’ni kazanan bir takım 150 milyon civarında parayı zor alıyordu. Ama burada doğrudan 350 milyon euro kasalarına girecek. Maçlar oynanacak, devam edecek. Şampiyonu derken, gelirler daha fazla olacak. Yani artık paranın savaşı gün yüzüne çıktı” diye konuştu.