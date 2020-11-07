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Dünya
13
ABD layığını buldu! Şaka değil, köpek başkan seçildi!

2020-11-07 00:11:55
ABD layığını buldu! Şaka değil, köpek başkan seçildi!

ABD’de şaka bir gibi bir olay yaşandı. Wilbur isimli bir köpek başkan olarak seçildi.

#1
Foto - ABD’nin Kentucky eyaletinde, Wilbur Beast isimli Fransız bulldog cinsi köpek ABD'liler tarafından belediye başkanı olarak seçildi.

ABD’nin Kentucky eyaletinde, Wilbur Beast isimli Fransız bulldog cinsi köpek ABD'liler tarafından belediye başkanı olarak seçildi.

#2
Foto - Adına kampanya düzenlenen Wilbur Beast isimli köpeğin afişleri dahi asılarak oy toplandı.

Adına kampanya düzenlenen Wilbur Beast isimli köpeğin afişleri dahi asılarak oy toplandı.

#3
Foto - Wilbur Beast 13 bin 143 oyla, şimdiye kadar en çok oyun sahibi olan belediye başkanı oldu.

Wilbur Beast 13 bin 143 oyla, şimdiye kadar en çok oyun sahibi olan belediye başkanı oldu.

#4
Foto - Ayrıca 22 bin 985 oyla şimdiye kadarki en yüksek katılım oranı görüldü.

Ayrıca 22 bin 985 oyla şimdiye kadarki en yüksek katılım oranı görüldü.

#5
Foto - Kentucky eyaletinde bulunan Rabbit Hash kasabasında başkanlığa aday olan ve 13 bin 143 oy toplayan köpek, ABD gündemine oturdu.

Kentucky eyaletinde bulunan Rabbit Hash kasabasında başkanlığa aday olan ve 13 bin 143 oy toplayan köpek, ABD gündemine oturdu.

#6
Foto - Wilbur Beast, kasabanın başına geçirilen ilk köpek değil.

Wilbur Beast, kasabanın başına geçirilen ilk köpek değil.

#7
Foto - Kasaba, 1990’lı yıllardan beri köpekleri belediye başkanı olarak seçiyor.

Kasaba, 1990’lı yıllardan beri köpekleri belediye başkanı olarak seçiyor.

#8
Foto - Kasaba sakinleri, istedikleri köpeğin adını oy pusulasına yazarak oy kullanıyor.

Kasaba sakinleri, istedikleri köpeğin adını oy pusulasına yazarak oy kullanıyor.

#9
Foto - Oy kullanan ABD vatandaşları, Rabbit Hash Tarih Cemiyeti’ne ise 1 dolar bağışlıyor.

Oy kullanan ABD vatandaşları, Rabbit Hash Tarih Cemiyeti’ne ise 1 dolar bağışlıyor.

#10
Foto - Kasabanın ilk köpek belediye başkanı ise Gooft Borneman-Calhoun isimli bir köpekti.

Kasabanın ilk köpek belediye başkanı ise Gooft Borneman-Calhoun isimli bir köpekti.

#11
Foto - Kasabada çeşitli köpeklerin başkanlığı içinde oy toplandı ve kampanyalar düzenlendi.

Kasabada çeşitli köpeklerin başkanlığı içinde oy toplandı ve kampanyalar düzenlendi.

#12
Foto - Kasabanın yeni belediye başkanı, sosyal medyada gündem oldu.

Kasabanın yeni belediye başkanı, sosyal medyada gündem oldu.

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