2024-05-09 10:07:19 ABD istihbaratını deşifre etti SUÇLU! Türk İstihbaratını deşifre etti SUÇSUZ! Batı’nın aparatı FETÖ kozunu oynuyor! AHİM’in alacağı karardan haberiniz var mı?
Gazeteci Fuat Uğur . “MİT tırlarını ve Devlete ait gizli bilgileri ifşa eden Can Dündar’ın “mesleki faaliyet” inin gereğini yaptığını söyleyen ve onu el üstünde ağırlayan Batı, iş Julian Assange’a gelince çifte standartlı klişeleri devreye sokmaktan geri durmuyor.” Diyerek Batı’nın AİHM aparatı ile FETÖ kozunu nasıl oynayacağını yazdı. İşte o çok konuşulacak yazı…