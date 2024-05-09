ABD istihbaratını deşifre etti SUÇLU! Türk İstihbaratını deşifre etti SUÇSUZ! Batı’nın aparatı FETÖ kozunu oynuyor! AHİM’in alacağı karardan haberiniz var mı?

İNGİLİZ MAHKEMELERİNİN KARARI: ABD’YE İADE İngiliz mahkemeleri tutuklanan Assange’ın ABD’ye teslim edilmesi kararını verdiler. Şimdi İngiltere’de her an ABD’ye teslim edilme riski altında bulunan Julian Assange’ın avukatları Sivil toplum kuruluşları ve Uluslararası Af Örgütü ABD yetkililerinin Julian Assange’a yönelik casusluk ve diğer tüm suçlamaları düşürmesini istiyor. Af Örgütü ABD ordusunun işlediği olası savaş suçlarını da gösteren gizli belgeleri yayınladığı için Julian Assange’ın peşini bırakmamasını ifade özgürlüğüne yönelik geniş çaplı bir saldırı olarak niteliyor ve ifade özgürlüğü hakkının korunmasını istiyor. Ayrıca Julian Assange’ın WikiLeaks’te gizli belgeleri yayınlaması bir gazetecilik faaliyeti olarak tanımlanıyor.