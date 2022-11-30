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Spor
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ABD, İran'ı sahada yıktı

2022-11-30 04:06:39
ABD, İran'ı sahada yıktı

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti ve grupta İngiltere'nin ardından son 16 turuna çıkmayı başardı.

#1
Foto - ABD, İran'ı sahada yıktı

2022 Dünya Kupası grup elemelerinde son karşılaşmalar oynanıyor.

#2
Foto - ABD, İran'ı sahada yıktı

B Grubu'nda İran ile ABD karşı karşıya geldi.

#3
Foto - ABD, İran'ı sahada yıktı

Mücadeleyi 1-0 kazanan ABD, İngiltere'nin ardından son 16 turuna yükseldi.

#4
Foto - ABD, İran'ı sahada yıktı

ABD'yi gruptan çıkartan golü 38. dakikada Christian Pulusic kaydetti.

#5
Foto - ABD, İran'ı sahada yıktı

Golden sonra sakatlanan Pulusic ikinci yarıda yerini Brenden Aaronson'a bıraktı.

#6
Foto - ABD, İran'ı sahada yıktı

-İngiltere ve Galler bir üst tura yükseldi-

#7
Foto - ABD, İran'ı sahada yıktı

Gruptaki diğer karşılaşmada İngiltere, Galler'i 3-0 mağlup etti.

#8
Foto - ABD, İran'ı sahada yıktı

Bu sonuçların ardından İngiltere 7 puanla grubu lider tamamladı.

#9
Foto - ABD, İran'ı sahada yıktı

5 puanı bulunan ABD, ikinci sırada yer aldı ve bir üst tura yükselen diğer takım oldu.

#10
Foto - ABD, İran'ı sahada yıktı

3 puandaki İran ve 1 puandaki Galler, Dünya Kupası'na veda etti.

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