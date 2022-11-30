2022-11-30 04:06:39 ABD, İran'ı sahada yıktı
2022 Dünya Kupası B Grubu'nda ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti ve grupta İngiltere'nin ardından son 16 turuna çıkmayı başardı.
2022 Dünya Kupası B Grubu'nda ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti ve grupta İngiltere'nin ardından son 16 turuna çıkmayı başardı.
2022 Dünya Kupası grup elemelerinde son karşılaşmalar oynanıyor.
B Grubu'nda İran ile ABD karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 1-0 kazanan ABD, İngiltere'nin ardından son 16 turuna yükseldi.
ABD'yi gruptan çıkartan golü 38. dakikada Christian Pulusic kaydetti.
Golden sonra sakatlanan Pulusic ikinci yarıda yerini Brenden Aaronson'a bıraktı.
-İngiltere ve Galler bir üst tura yükseldi-
Gruptaki diğer karşılaşmada İngiltere, Galler'i 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından İngiltere 7 puanla grubu lider tamamladı.
5 puanı bulunan ABD, ikinci sırada yer aldı ve bir üst tura yükselen diğer takım oldu.
3 puandaki İran ve 1 puandaki Galler, Dünya Kupası'na veda etti.
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