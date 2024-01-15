ABD ile ilgili çok konuşulacak “Türkiye” iddiası! Onu deneyecekler! Bu tam bir namussuzluk

Ciltler dolusu kitap yazılsa, ABD'nin aşağıdaki fotoğrafta Türkiye'ye yaptığı kuşatmayı bu kadar net gösteremez. Ve tam da bugünlere gelirsek... Sokaktaki insan dahil herkes biliyor ki, son günlerde verdiğimiz şehitler dahil canımızı yakan hadiselerin neredeyse tamamının arka planında ABD aklı var. Deneyimli siyaset uzmanlarına göre ABD, uzak olmayan bir zamanda bir kaç stratejik hamle ile Türkiye'de yeniden darbe yapmayı deneyecek. Terör örgütü PKK askeri olarak yenilse de, fikri olarak halen etkili. PKK'nın etkili olduğu alanları seçimlerden sonra hareketlendirme ihtimali gözden kaçırılmamalı. Darbe için kaos koşulu burada da devreye girebilir. PKK'nın diğer terör örgütleri ile kaos ve yönetilemeyen Türkiye için ittifak yapma potansiyelini devlet unsurlarının bloke edeceğine güvenirim ancak şu unutulmamalı ki... Zihni dağınık olan insan da, devlet de ayakta duramaz."