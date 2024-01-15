2024-01-15 14:50:15 ABD ile ilgili çok konuşulacak “Türkiye” iddiası! Onu deneyecekler! Bu tam bir namussuzluk
Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu saldırının ardından eleştiri okları bir kez daha ABD'ye yöneldi. Talat Atilla, ABD'nin Türkiye'yi ilişkin planlarına değinen yazar Talat Atilla, "Deneyimli siyaset uzmanlarına göre ABD, uzak olmayan bir zamanda bir kaç stratejik hamle ile Türkiye'de yeniden darbe yapmayı deneyecek." dedi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Kamuoyunda saldırının ardında ABD'nin olduğu görüşü hakim. Fatih Portakal, saldırıdan hemen sonra yaptığı paylaşımda ABD'yi işaret etti.