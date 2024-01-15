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Medya
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ABD ile ilgili çok konuşulacak "Türkiye" iddiası! Onu deneyecekler! Bu tam bir namussuzluk

2024-01-15 14:50:15
ABD ile ilgili çok konuşulacak “Türkiye” iddiası! Onu deneyecekler! Bu tam bir namussuzluk

Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu saldırının ardından eleştiri okları bir kez daha ABD'ye yöneldi. Talat Atilla, ABD'nin Türkiye'yi ilişkin planlarına değinen yazar Talat Atilla, "Deneyimli siyaset uzmanlarına göre ABD, uzak olmayan bir zamanda bir kaç stratejik hamle ile Türkiye'de yeniden darbe yapmayı deneyecek." dedi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Kamuoyunda saldırının ardında ABD'nin olduğu görüşü hakim. Fatih Portakal, saldırıdan hemen sonra yaptığı paylaşımda ABD'yi işaret etti.

#1
Foto - ABD ile ilgili çok konuşulacak "Türkiye" iddiası! Onu deneyecekler! Bu tam bir namussuzluk

"Saldırıyı PKK yaptı'ya beni kimse inandıramaz" diyen Portakal, "Bunlar tesadüf olabilir mi" diye sordu, son dönemde yaşanan olayları tek tek sıraladı. FETÖ'ye arka çıkan PKK'ya her türlü desteği sağlayan Amerika'nın nihai Türkiye hedefine dair çarpıcı bir değerlendirme de türktime yazarı Talat Atilla'dan geldi. 15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolüne dikkat çeken yazar, "Türkiye'deki darbe tarihi, aslında NATO'nun tarihidir. NATO'nun ABD'nin arka bahçesi olduğunu hatırlatmam hepimiz için faydalı olabilir." ifadelerine yer verdi.

#2
Foto - ABD ile ilgili çok konuşulacak "Türkiye" iddiası! Onu deneyecekler! Bu tam bir namussuzluk

Yazısında "ABD, Türkiye'den ne istiyor?" diye soran Atilla, cevabını da böyle paylaştı: "Büyük başlıkta tam teslimiyet, alt başlıkta parçalanmış Türkiye... Aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca ABD'nin gücünü önemsedi, hatta belli dönemlerde o güce teslim de oldu ama tüm bunlar ABD için yeterli olmadı.

#3
Foto - ABD ile ilgili çok konuşulacak "Türkiye" iddiası! Onu deneyecekler! Bu tam bir namussuzluk

ABD, kesintisiz ve tam teslimiyet talebine yanıt alamadığı zamanlar, arka bahçesinde sakladığı silahtan haşhaşa kadar tüm savaş argümanlarını geçmişte ve bugün sahaya sürdü, sürüyor. Ve çok yakın tarihe dair bir kaç başlığa gelirsek... ABD, NATO üyesi olmayan İsrail ve Ermenistan orduları ve PKK-YPG terör örgütüyle birlikte askeri tatbikatlar yaptı. Tüm dünyanın gözleri önünde terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik binlerce tır askeri sevkiyat yaptı. Yunanistan ve Suriye'deki askeri üslerinin ne anlama geldiği açık. Fırat'ın doğusu dahil Türkiye'nin enerjisini emerek üniter yapımızı bitirmek istediği herkesin bildiği bir sır oldu artık.

#4
Foto - ABD ile ilgili çok konuşulacak "Türkiye" iddiası! Onu deneyecekler! Bu tam bir namussuzluk

Ciltler dolusu kitap yazılsa, ABD'nin aşağıdaki fotoğrafta Türkiye'ye yaptığı kuşatmayı bu kadar net gösteremez. Ve tam da bugünlere gelirsek... Sokaktaki insan dahil herkes biliyor ki, son günlerde verdiğimiz şehitler dahil canımızı yakan hadiselerin neredeyse tamamının arka planında ABD aklı var. Deneyimli siyaset uzmanlarına göre ABD, uzak olmayan bir zamanda bir kaç stratejik hamle ile Türkiye'de yeniden darbe yapmayı deneyecek. Terör örgütü PKK askeri olarak yenilse de, fikri olarak halen etkili. PKK'nın etkili olduğu alanları seçimlerden sonra hareketlendirme ihtimali gözden kaçırılmamalı. Darbe için kaos koşulu burada da devreye girebilir. PKK'nın diğer terör örgütleri ile kaos ve yönetilemeyen Türkiye için ittifak yapma potansiyelini devlet unsurlarının bloke edeceğine güvenirim ancak şu unutulmamalı ki... Zihni dağınık olan insan da, devlet de ayakta duramaz."

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