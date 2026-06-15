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#1
Foto - ABD hayali kuranlar dikkat! 35 bin TL verenin vize derdi bitecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, vize başvurularındaki yoğunluğu azaltmak ve bekleme sürelerini kısaltmak amacıyla ücretli bir pilot program başlatıyor.

#2
Foto - ABD hayali kuranlar dikkat! 35 bin TL verenin vize derdi bitecek

Associated Press'in (AP) ele geçirdiği belgelere göre, 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bu program kapsamında, ek 750 dolar ödeyen başvuru sahipleri 10 gün içinde mülakat randevusu alabilecekler.

#3
Foto - ABD hayali kuranlar dikkat! 35 bin TL verenin vize derdi bitecek

Halihazırda iş veya turist vizesi başvurusu için ödenen 185 dolarlık (yaklaşık 8.500 TL) standart ücrete ek olarak, talep edilecek bu 750 dolarlık (yaklaşık 34.590 TL) "isteğe bağlı primli ek hizmet" ücreti, yalnızca belirli ABD büyükelçilik ve konsolosluklarında geçerli olacak.

#4
Foto - ABD hayali kuranlar dikkat! 35 bin TL verenin vize derdi bitecek

Söz konusu temsilciliklerin listesinin Temmuz ayından önce duyurulması bekleniyor.

#5
Foto - ABD hayali kuranlar dikkat! 35 bin TL verenin vize derdi bitecek

AP'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ek ücret ödemenin vize onayını garanti etmediğinin altını çizdi. Bu uygulama, yalnızca mülakat randevusunun daha hızlı alınmasını sağlıyor.

#6
Foto - ABD hayali kuranlar dikkat! 35 bin TL verenin vize derdi bitecek

Öte yandan Donald Trump yönetimi döneminde ABD'ye girişleri zorlaştıran politikalar nedeniyle vize süreçleri uzamış ve zorlaşmıştı. Bazı Afrika ülkeleri vatandaşlarından 15 bin dolara (yaklaşık 691 bin TL) varan teminatlar istenmesi, sosyal medya hesaplarının incelenmesi gibi uygulamalar, dünya genelinde vize işlemlerinde büyük gecikmelere yol açmıştı. Vize Muafiyet Programı kapsamında olmayan ülke vatandaşları için mülakat bekleme süreleri şu an aylarca sürebiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu yeni ücretli hızlandırma adımıyla biriken vize taleplerini eritmeyi hedefliyor.

#7
Foto - ABD hayali kuranlar dikkat! 35 bin TL verenin vize derdi bitecek

Son olarak, programın Türkiye'deki ABD temsilciliklerinde uygulanıp uygulanmayacağı henüz kesinleşmedi. Eğer Türkiye bu program kapsamında yer alırsa, ek ücreti ödemeyi göze alan başvuru sahipleri mülakat randevularını çok daha hızlı bir şekilde alabilecekler. Ancak, programın Türkiye'de uygulanmaması durumunda, Türk vatandaşları mevcut uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalmaya devam edecekler.

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