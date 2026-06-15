Öte yandan Donald Trump yönetimi döneminde ABD'ye girişleri zorlaştıran politikalar nedeniyle vize süreçleri uzamış ve zorlaşmıştı. Bazı Afrika ülkeleri vatandaşlarından 15 bin dolara (yaklaşık 691 bin TL) varan teminatlar istenmesi, sosyal medya hesaplarının incelenmesi gibi uygulamalar, dünya genelinde vize işlemlerinde büyük gecikmelere yol açmıştı. Vize Muafiyet Programı kapsamında olmayan ülke vatandaşları için mülakat bekleme süreleri şu an aylarca sürebiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu yeni ücretli hızlandırma adımıyla biriken vize taleplerini eritmeyi hedefliyor.