Kapalıçarşı'da hareketlilik! İşte gram altın için beklenen yeni rakam

DÜŞÜŞ BEKLEYENLER YENİDEN PİYASAYA DÖNEBİLİR - Altın fiyatlarındaki gerileme nedeniyle alım kararını erteleyen yatırımcıların yeniden piyasaya dönmeye başlayabileceğini belirten Yıldırımtürk, ev veya otomobil alımı planlayan bazı yatırımcıların fiyatların düşmesini beklediğini söyledi. Teknik analizle hareket eden yatırımcıların ise düşüşün taban seviyesini görmek için beklediğini ifade eden Yıldırımtürk, fiyatların yeniden yükseliş sinyali vermesi halinde talebin artabileceğini dile getirdi. Kapalıçarşı'da arz ve talebin genel olarak dengeli olduğunu ancak talep tarafının bir miktar daha güçlü seyrettiğini kaydeden Yıldırımtürk, işlemlerin ise yüksek hacimli olmadığını belirterek, “Şu anda çok heyecanlı bir piyasada değiliz. Daha mutedil bir piyasa görünümü var” değerlendirmesinde bulundu.