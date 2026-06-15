Kapalıçarşı'da hareketlilik! İşte gram altın için beklenen yeni rakam
Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin düşebileceği ve taraflar arasında uzlaşma sağlanabileceğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarında gerilemeye neden olurken, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüş altını destekledi. Sektör temsilcileri, gelişmenin Kapalıçarşı’da sınırlı bir hareketliliğe yol açtığını belirterek, yatırımcıların gözünü bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevirdiğini belirtiyor.