Dünya
6
Yeniakit Publisher
ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: Dikkat çeken çarpıcı Venezuela açıklaması
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: Dikkat çeken çarpıcı Venezuela açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkede yaptığı konuşmada, Venezuela’daki yeni gelişmelere dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Foto - ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: Dikkat çeken çarpıcı Venezuela açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı kapsamlı konuşmada, Venezuela’daki son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kongrede Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında sert görüş ayrılıklarının yaşandığı oturumda Rubio, ABD’nin Nicolás Maduro’ya yönelik müdahalesinin ardından ülkede önemli bir değişim sürecinin başladığını savundu.

Foto - ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: Dikkat çeken çarpıcı Venezuela açıklaması

Trump yönetiminin 3 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonla Maduro’yu görevden uzaklaştırmasının, yalnızca Venezuela için değil ABD’nin ulusal güvenliği açısından da kritik bir adım olduğunu belirten Rubio, bu hamlenin Batı Yarımküre’deki tehdit dengelerini değiştirdiğini ifade etti.

Foto - ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: Dikkat çeken çarpıcı Venezuela açıklaması

Rubio, ABD’nin söz konusu operasyonla kendi yarımküresindeki büyük bir güvenlik riskini ortadan kaldırdığını ve bunun Amerika’yı daha güvenli hale getirdiğini söyledi. Senato’daki oturumda konuşan Bakan, Venezuela’daki durumun kısa sürede tamamen düzelmesini beklemediklerini ancak mevcut tablonun geçmiş haftalara göre daha olumlu olduğunu vurguladı. ABD yönetiminin geçici Venezuelalı yetkililerle koordinasyon içinde çalıştığını belirten Rubio, siyasi istikrarın sağlanması için diplomatik ve kurumsal adımların sürdüğünü kaydetti. “Venezuela’da bugün, sadece birkaç hafta öncesine kıyasla belirgin biçimde daha iyi bir noktadayız” diyen Rubio, ilerlemenin zamana yayılan bir süreç olduğunu dile getirdi.

Foto - ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: Dikkat çeken çarpıcı Venezuela açıklaması

Rubio’nun sözleri, Kongre’de iki farklı yaklaşımın net şekilde ortaya çıkmasına neden oldu. Cumhuriyetçi senatörler müdahaleyi güvenlik ve bölgesel istikrar açısından gerekli görürken, Demokrat üyeler sürecin hukuki zemini ve uzun vadeli sonuçları konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi. ABD’li yetkililer, geçici yönetimle yürütülen temasların ekonomi, kamu düzeni ve yönetim kapasitesi alanlarında toparlanmayı hedeflediğini belirtiyor. Rubio ise Venezuela’daki dönüşümün bir gecede gerçekleşmeyeceğini ancak mevcut gidişatın doğru yönde olduğunu savundu.

Foto - ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: Dikkat çeken çarpıcı Venezuela açıklaması

Rubio, Maduro’nun görevde kalması durumunda ortaya çıkabilecek tabloya kıyasla bugün gelinen noktanın daha istikrarlı olduğunu düşündüklerini söyledi. Washington yönetimi, bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ederken, Venezuela dosyasının önümüzdeki aylarda da ABD dış politikasının öncelikli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor.

