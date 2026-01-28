ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: Dikkat çeken çarpıcı Venezuela açıklaması

Rubio, ABD’nin söz konusu operasyonla kendi yarımküresindeki büyük bir güvenlik riskini ortadan kaldırdığını ve bunun Amerika’yı daha güvenli hale getirdiğini söyledi. Senato’daki oturumda konuşan Bakan, Venezuela’daki durumun kısa sürede tamamen düzelmesini beklemediklerini ancak mevcut tablonun geçmiş haftalara göre daha olumlu olduğunu vurguladı. ABD yönetiminin geçici Venezuelalı yetkililerle koordinasyon içinde çalıştığını belirten Rubio, siyasi istikrarın sağlanması için diplomatik ve kurumsal adımların sürdüğünü kaydetti. “Venezuela’da bugün, sadece birkaç hafta öncesine kıyasla belirgin biçimde daha iyi bir noktadayız” diyen Rubio, ilerlemenin zamana yayılan bir süreç olduğunu dile getirdi.